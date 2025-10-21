Antonia Salzano, chi è la mamma di Carlo Acutis: dal dolore per la morte prematura del figlio al messaggio religioso.

Una vita stravolta, sia prima che dopo; Antonia Salzano è la mamma di Carlo Acutis, mancato a soli 15 anni a causa di una terribile leucemia fulminante, è stato di recente proclamato santo in virtù del suo attaccamento quasi viscerale alla fede, all’immagine di Dio. Lei, prima del coinvolgimento dettato dall’entusiasmo del figlio, non era una religiosa praticante in senso stretto. Ed è qui che la vita di Antonia Salzano cambia, per la prima volta, grazie al figlio Carlo Acutis: “Mio figlio è stato lo strumento che Dio ha usato per farmi capire che Gesù è realmente presente”, raccontava in un’intervista del passato.

Antonia Salzano – mamma di Carlo Acutis – si è avvicinata alla pratica religiosa quasi trascinata dall’entusiasmo del figlio, da quel messaggio d’amore che le era arrivato da un giovane di soli 15 anni che troppo presto ha dovuto lasciare questa terra. La vita della donna è ovviamente cambiata anche dopo, quando la leucemia fulminante ha posto fine all’esistenza di Acutis, proclamato santo.

Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis: “Tocca il cuore delle persone…”

La sua vita è oggi totalmente immersa nella fede, totalmente dedicata alla memoria del figlio Carlo Acutis nel tentativo di divulgare la storia di un giovane che sentiva dentro di lui l’amore di Dio. Antonia Salzano è spesso in viaggio tra incontri, eventi religiosi, trasformando una perdita oltremodo dolorosa in un messaggio costante di presenza e di fede.

Proprio Antonia Salzano ha raccontato dell’apparizione di suo figlio Carlo Acutis in sogno; un incontro onirico dove il compianto 15enne svelò della sua futura canonizzazione e anche della nuova maternità della donna. E infatti, poco tempo dopo – nel 2010 – sono arrivati ben 2 gemelli: Francesca e Michele. La mamma ancora oggi si stupisce di quante persone siano tornate ad avere fede grazie alla storia di suo figlio Carlo Acutis, come si evince dalle parole rilasciate in una recente intervista: “Come sia stato possibile che abbia toccato tanti cuori è un mistero che lascia anche me stupita…”

