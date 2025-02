Antonio Caprarica, chi è e carriera del giornalista e storico inviato Rai

Antonio Caprarica è un volto noto e stimato del giornalismo e dell’informazione italiana, una lunga carriera tra quotidiani e televisione nonché storico corrispondente della Rai. Originario di Lecce e nato nel 1951, ha debuttato nel mondo dell’informazione giornalistica nel settimanale Mondo Nuovo, scrivendo successivamente per altri quotidiani e periodici come L’Unità e Paese Sera tra gli anni ’80 e ’90, sino al debutto in televisione che gli ha regalato una lunga e soddisfacente carriera.

Eliminato Grande Fratello, giovedì 6 febbraio 2025: chi è?/ Sondaggi: Luca Giglio e Maxime Mbanda a rischio!

Per anni storico inviato Rai, si è occupato sin da subito di politica estera, diventando successivamente corrispondente fisso dal Medioriente e raccontando da Gerusalemme la prima guerra del Golfo; a seguire, è stato corrispondente da Mosca, Londra e Parigi tra gli anni ’90 e 2000, per poi tornare in Italia e diventare direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio Uno. Oltre ad essere giornalista è anche scrittore e saggista, avendo scritto numerose opere molte delle quali dedicate alle vicende della Royal Family inglese; inoltre, nel 2023, ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle.

Eliminato Masterchef Italia 14, chi è?/ 8 concorrenti ancora in gioco: da Claudio a Mary, ecco chi rischia

Antonio Caprarica e la moglie Iolanta Miroshnikova: il primo incontro

Per quanto riguarda la vita privata, Antonio Caprarica è sposato da diversi anni con la pianista russa Iolanta Miroshnikova. Il primo incontro con la donna della sua vita, poi diventata sua moglie, è avvenuto a Mosca durante una serata presso l’ambasciata italiana. Non fu un colpo di fulmine reciproco, come raccontato dal giornalista in un’intervista al Corriere della Sera, dal momento che lui ne fu subito attratto ma dovette armarsi di pazienza e tenacia nel corteggiarla e, infine, conquistarla.

“Quella sera mi sono innamorato all’istante, ma non è stato un colpo di fulmine ricambiato immediatamente, ho dovuto faticare“, ha raccontato. E, in riferimento alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha raccontato la reazione della moglie: “All’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male, che mi rompa qualcosa… Appartengo a una generazione che è cresciuta nel sogno del valzer di Alain Delon e Claudia Cardinale nel Gattopardo. La mia ambizione è quella di trascinare mia moglie in un valzer come quello…”.

Masterchef Italia 14, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: "crimini culinari", via alla puntata!