Chi è Antonio, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo un'uscita con Gemma Galgani, viene eliminato.

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista delle dinamiche di Uomini e donne e, nella puntata in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025, torna al centro dello studio per un confronto con i cavalieri che sta conoscendo. Di fronte a Gemma, così, si accomodano Pasquale, il cavaliere che ha già avuto una discussione con Tina Cipollari e Antonio, arrivato in trasmissione durante la prima puntata per conoscere proprio Gemma.

“Vengo da Napoli, non mi sono mai sposato anche se ho una figlia di 32 anni che, il mese prossimo, porterò all’altare. Sono un chimico e e in Italia ho abitato ovunque ma anche all’estero perché lavoravo per una multinazionale”, ha detto Antonio che è così uscito con Gemma non riuscendo, però, a conquistare la simpatia della dama di Torino.

Antonio e Gemma Galgani: lei lo elimina a Uomini e Donne

Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, manda in onda il filmato dell’esterna tra Gemma Galgani e Antonio. Nonostante tra i due ci siano sorrisi, in studio, la dama di Torino annuncia di voler eliminare il cavaliere. Decide, però, di tenere ancora Pasquale anche se si lascia andare con un altro cavaliere, Mario, con cui ha già fatto un’esterna.

Nel corso del confronto con Antonio, poi, Gemma discute anche con Arcangelo, il cavaliere con cui usciva nella scorsa stagione e con cui ha discusso sin dalla prima puntata di quella attuale. La conoscenza tra Antonio e Gemma, dunque, finisce dopo un solo appuntamento.

