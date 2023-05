Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango/ “Con lui condivido tutto…”

Angelina Mango, dal successo dopo Amici 22 al suo fidanzato Antonio Cirigliano: “Grazie al suo supporto…”

Il cammino di un talent come Amici di Maria De Filippi ha insegnato nel tempo come la vittoria non sia necessaria per ottenere il trampolino di lancio verso il successo. L’ultima edizione lo ha dimostrato ulteriormente con la proiezione di Angelina Mango; la giovane cantante è stata un’assoluta protagonista di Amici 22 e fuori dalla scuola il suo talento sta trovando conferme importanti dal punto di vista radiofonico e discografico. Come giusto che sia, la vita degli artisti non è però fatta unicamente di tappe professionali; Angelina Mango di pari passo coltiva anche la sua vita sentimentale che corrisponde al nome di Antonio Cirigliano.

Nel corso dell’esperienza ad Amici 22, Angelina Mango ha protetto il suo fidanzato Antonio Cirigliano dall’esposizione mediatica evitando menzioni e riferimenti particolari. Ora che è fuori dalla scuola, ha deciso di approfittare di un’intervista per Io Donna per rivelare alcuni dettagli e aneddoti sulla sua storia d’amore. “Lui è la persona che più mi sostiene; è stato importante per me ricevere il suo sostegno, mi ha dato la carica. E’ la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello professionale“. Queste le parole al miele di Angelina Mango nei confronti del suo fidanzato, Antonio Cirigliano.

Angelina Mango e Antonio Cirigliano, tra passioni condivise e l’amicizia con Wax

Nel corso dell’intervista rilasciata per Io Donna, Angelina Mango ha messo in evidenza anche la difficile esperienza della lontananza in riferimento al suo rapporto con il fidanzato Antonio Cirigliano. “Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello che facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi; mi dà tranquillità”. Le parole di Angelina nei confronti del suo fidanzato mettono dunque a tacere anche alcuni rumors paventati principalmente dai giovani telespettatori di Amici 22, ovvero la possibile liaison con Wax.

Wax e Angelina Mango hanno maturato una grande amicizia lungo il percorso di Amici 22; affinità caratteriale e stima artistica sono stati valori che li hanno accompagnati nel percorso. In virtù di tali aspetti, gli appassionati hanno iniziato a sognare auspicando che quella tenera amicizia potesse diventare qualcosa di più. Stando alle parole rilasciate ad Io Donna, è chiaro però che il cuore di Angelina Mango batta forte solo per il suo fidanzato Antonio Cirigliano. La liaison non esclude però l’amicizia, come dimostrato dai diversi contenuti social in compagnia proprio di Wax dopo l’esperienza condivisa al talent di Canale 5.











