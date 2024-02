Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango/ “Condividiamo molto, ci vogliamo bene”

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango

Chi è il fidanzato di Angelina Mango? Tutti se lo chiedono visto che è la protagonista indiscussa di Sanremo 2024. Per tanti è proprio lei la favorita per la vittoria finale: con la sua “La noia” e un’energia contagiosa, infatti, ha fatto ballare tutto il palco dell’Ariston. La figlia di Pino Mango, artista che ha portato proprio durante la serata delle cover, è una figlia d’arte: della sua famiglia sappiamo tutto, mentre della sua vita privata un po’ meno. Quel che possiamo affermare è che Angelina Mango abbia un fidanzato, Antonio Cirigliano. Si tratta di un 24enne di Potenza che come lei lavora nel mondo della musica. Il giovane è un chitarrista e spesso i due si sono esibiti insieme.

Gazzelle, chi è la fidanzata Ilaria Loriga/ Curiosità e la canzone dedicata a lei

A Radio Dejeey, la concorrente di Sanremo 2024 ha rivelato che con Antonio l’amore va avanti ormai da due anni e mezzo, dunque da prima di Amici. Lui, inoltre, ha un ruolo importante nel processo creativo delle sue canzoni. “A volte mi metto io al pianoforte, dice Angelina Mango, e scrivo da sola nel mio iCloud, a volte il mio fidanzato Antonio o qualcun altro mi propone un’idea, una produzione, e mi metto a scrivere” ha raccontato.

Maura Ricchebuono, chi è la mamma di Annalisa?/ "Sono ansiosa, preferisco vivere lontano dal clamore..."

Angelina Mango, e l’amore col fidanzato Antonio Cirigliano: “Ci amiamo molto”

Antonio Cirigliano e Angelina Mango più volte hanno suonato e cantato insieme. I due fidanzati, infatti, collaborano ormai da anni, ben prima che lei partecipasse e vincesse Amici di Maria De Filippi. Nel dettaglio i due sono apparsi insieme al Primo Maggio di Roma nel 2022 ma anche al Giffoni Festival nel luglio 2023. Come la compagna, anche Antonio Cirigliano vive di musica: è un chitarrista. La storia tra i due giovani sarebbe cominciata come un’amicizia: ben presto tra i due sarebbe però nato un amore profondo e sincero che li avrebbe portati alla decisione di condividere la propria vita.

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa/ "Uomo stimolante e di grande iniziativa"

Angelina Mango ha confermato la relazione col fidanzato Antonio, spiegando di essere molto innamorata del musicista. “Condividiamo molte cose, trascorriamo tanto tempo insieme e io sono una un po’ scoppiettante, non facile starmi vicino, quindi questo vuol dire che ci vogliamo davvero bene” aveva spiegato qualche tempo fa. Prosegue dunque a gonfie vele la relazione tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA