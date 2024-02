Chi è Antonio Cirigliano, il fidanzato di Angelina Mango/ “Riesce a starmi vicino tre le difficoltà”

Antonio Cirigliano è il fidanzato di Angelina Mango: come si sono conosciuti

Angelina Mango è fidanzata con Antonio Cirigliano. La figlia di Pino Mango, che sarà ospite stasera a La tv fa 70 su Rai1, non ha mai nascosto la presenza di un uomo nella sua vita. Della sua famiglia sappiamo molto, mentre della sua vita privata un po’ meno. Quello che conosciamo con certezza è che Angelina Mango abbia un fidanzato, Antonio Cirigliano. Parliamo di di un 24enne originario di Potenza che come lei lavora nel mondo della musica. Il giovane è un chitarrista e spesso i due si sono esibiti insieme

Nel corso di un intervento radiofonico a Radio Deejay, Angelina Mango ha parlato del legame con Antonio, che va avanti ormai da due anni e mezzo, dunque da prima di Amici. Lui, inoltre, svolge un ruolo attivo nel processo creativo delle sue canzoni. “A volte mi metto io al pianoforte, ha svelato Angelina Mango, e scrivo da sola nel mio iCloud, a volte il mio fidanzato Antonio o qualcun altro mi propone un’idea, una produzione, e mi metto a scrivere” ha raccontato.

Angelina Mango e il rapporto con Antonio Cirigliano: “Condividiamo molto”

Il rapporto che unisce Angelina Mango e Antonio Cirigliano è molto saldo, nonostante di recente non siano mancate alcune voci su una possibile rottura nel periodo sanremese. Le cose tra Angelina Mango e Antonio invece proseguono nel migliore dei modi e la cantante di recente ha ammesso di vivere un rapporto molto speciale con Cirigliano: “Condividiamo molte cose, trascorriamo tanto tempo insieme e io sono una un po’ scoppiettante, non facile starmi vicino, quindi questo vuol dire che ci vogliamo davvero bene” aveva spiegato Angelina. Prosegue dunque a gonfie vele la relazione tra i due giovani artisti.

E anche nei giorni coronati dalla vittoria del Festival di Sanremo 2024 da parte di Angelina Mango, Antonio Cirigliano non ha mai mollato il fianco dell’amata cantante, che ha così commentato il successo all’Ariston: “Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Ho vissuto ogni momento senza troppe aspettative e pressioni e ho vissuto la settimana più bella della mia vita. Avevo tutta la gente che amo sul palco con me, non ero sola. Della vittoria mi sono resa conto la mattina successiva quando sono uscita e c’erano persone ad aspettarmi: per me quella la vittoria, non un premio non una classifica” ha rivelato Angelina. Tra quelle persone sicuramente ha preso posto anche il suo Antonio Cirigliano.











