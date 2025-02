Antonio Dimartino, musicista noto per il successo ottenuto grazie al progetto discografico in coppia con Colapesce ma anche per i suoi album da solista, è tra i protagonisti della serata duetti di Sanremo 2025, alla quale partecipa insieme a Riccardo Sinigallia e Brunori Sas interpretando il celebre brano di Lucio Dalla “L’anno che verrà“. L’artista palermitano torna al Festival dopo il grande successo ottenuto proprio nelle passate edizioni con i singoli “Musica leggerissima” nel 2020 e “Splash” nel 2023 che sono poi diventati veri e propri tormentoni conquistando un record di ascolti e vendite.

Ma soprattutto torna ad esibirsi da vivo dopo una pausa annunciata quest’estate che aveva fatto discutere per voci legate allo scioglimento dello storico duo a causa di una presunta lite. In realtà poi Dimartino aveva spiegato che si trattava di uno stop momentaneo dovuto alla necessità di ritrovare una tranquillità personale dopo un periodo di forte stress e ansia causati proprio dall’ondata di successo. Intervistato da Repubblica aveva infatti detto: “Chi lavora nel campo dello spettacolo è sempre più esposto a problemi di depressione“.

Antonio Dimartino, l’album solista “Afrodite” dedicato alla figlia Ninalou

Antonio Dimartino, dopo aver anticipato la separazione artistica da Colapesce, con il quale ha condiviso molti successi discografici, torna a Sanremo come ospite proseguendo il suo percorso da solista. Il musicista oltre ad essere impegnato nel lavoro, è anche padre di una bambina di nome Ninalou che oggi ha 8 anni, nata nel 2017 dalla relazione con la compagna e fotografa Michela Forte che spesso collabora alla creazione delle copertine degli album.

La coppia, anche se molto attiva singolarmente sui social nel pubblicare foto di progetti professionali, è abbastanza riservata sulla vita privata. Sono infatti poche le informazioni condivise riguardanti i rapporti affettivi. Quello che è certo, come aveva detto l’artista, è che la nascita della figlia annunciata in un post su Instagram, che ha ispirato anche molte delle sue composizioni tra cui il disco Afrodite, ha rappresentato un evento importante che ha rafforzato il legame con la terra d’origine, la Sicilia, dove ha scelto di restare ad abitare in cerca di una nuova dimensione più intima e familiare.

