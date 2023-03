Chi è Antonio Monda, scrittore e docente universitario/ Carriera tra cinema e romanzi

Chi è Antonio Monda: l’attività giornalistica e il percorso di studi

Antonio Monda, che oggi sarà ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, è uno dei più celebri scrittori e docenti italiani. Nato a Velletri il 19 ottobre 1962, la sua ricca carriera letteraria vanta una lunga serie di collaborazioni giornalistiche. Oltre ad essere insegnante di cinema presso la New York University, ha lavorato anche per La Repubblica, La Stampa, Vogue, RaiNews24 e RaiPlay, oltre che per Il Mattino e per la Rivista dei Libri/The New York Review of Books. A Roma ha affrontato i suoi studi, laureandosi in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza.

Successivamente, nel 1994, si è trasferito a New York dove tuttora vive con la moglie, Jacqueline Greaves, di origini giamaicane, e con i figli Ignazio, Caterina e Marilù. Inizia la sua attività professionale nel mondo del cinema, lavorando come assistente e dirigendo numerosi documentari, tra cui Oltre New York, viaggio della cultura ebraica americana del 1986. Inoltre, dopo aver proseguito la sua carriera universitaria presso la New York University, diventa celebre il suo appartamento su Central Park West: un salotto culturale ben in vista nella città newyorkese, frequentato da personalità illustri del calibro di Meryl Streep, Al Pacino e Tom Hanks.

Antonio Monda tra mostre, riconoscimenti e candidature

Ma Antonio Monda vanta anche una ricca attività editoriale. Tra i romanzi più celebri è possibile citare Assoluzione del 2008, L’America non esiste del 2012 e La casa sulla roccia del 2014. Ha inoltre curato e organizzato numerose mostre presso il MoMA e dal 2015 al 2021 è stato il Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma. La sua ricca carriera professionale gli è valsa anche una serie di prestigiosi premi e riconoscimenti, come la candidatura al David di Donatello come miglior regista esordiente per Dicembre, nel 1990.

Inoltre, Antonio Monda ha anche ricevuto un altro prezioso riconoscimento: il 3 giungo 2019, infatti, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella lo ha insignito dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica.











