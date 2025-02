Antonio Nicolosi è finalista di Dalla Strada al Palco 2025. Il concorrente cinquantatreenne catanese, dotato di una vocalità interessante ed un passione fuori dal comune, è un’eccellenza lirica che promette grandi emozioni in questa finale in onda su Raiuno. Nella sua prima apparizione dimostrò di poter attingere ad un repertorio vastissimo del ‘bel canto’ italiano, conquistando l’accesso alla finale.

FINALE DALLA STRADA AL PALCO 2025/ Diretta e vincitore: sorpresa per Antonio Nicolosi e gli altri finalisti?

Tra un canto e l’altro, Antonio ha avuto modo di presentarsi e raccontare il suo percorso a Nek e Bianca Guaccero, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato dalla sua terra a Firenze. Una città che porta nel cuore: “Sono rimasto colpito dalla bellezza di questo posto […] e poi mi consente di lavorare con grande soddisfazione”.

Antonio Nicolosi sogna in grande per la finale di Dalla Strada al Palco: il tenore può vincere?

Da O sole mio a Nessun dorma, passando per Questa o quella per me pari sono e E lucevan le stelle, Antonio ha diversi assi nella manica per la finale di Dalla Strada al Palco 2025. Da grande performer, il tenore siciliano vuole giocarsi l’effetto sorpresa per la puntata di questa sera, con l’obiettivo di sorprendere giuria e pubblico. Ci riuscirà? Non è dato saperlo, di certo da casa avrà il supporto di tanti amici e compaesani che lo apprezzano e lo ammirano.

“Mi rendo conto che il livello del sonoro è alto ma ho l’impressione che tutti colgano la gioia e il sentimento che metto nel canto; e per questo nessuno, a Montepulciano, si è mai lamentato”, ha detto Antonio Nicolosi, a proposito delle sue esibizioni in strada. Adesso l’ultimo appuntamento sul palco di Raiuno, quello decisivo per vincere Dalla Strada al Palco 2025. Antonio riuscirà a mettere le mani sul primo posto in classifica?

