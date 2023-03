Chi è Antonio Ornano?/ Carriera e vita privata: la moglie “Crostatina” e i due figli

Antonio Ornano a Michelle Impossible & Friends, chi è?

Antonio Ornano sarà uno degli ospiti di Michelle Impossible & Friends, programma che andrà in onda l’uno marzo, in prima serata, su canale 5. Classe 1972 e originario di La Spezia, Antonio Ornano si è distinto nel panorama televisivo italiano come comico. La sua passione è nata all’età di 14 anni quando il padre lo portò per la prima volta a vedere uno spettacolo teatrale: “Il malato immaginario”. Antonio pur consapevole della sua grande passione per il teatro, studia giurisprudenza, si laurea e poi comincia a scrivere cortometraggi e prova a seguire il suo sogno: diventare un comico.

Chi sono i The Beatbox/ "I Beatles sono sempre stati nei nostri cuori"

Il grande successo di Antonio Ornano inizia a Zelig, dove il comico fa divertire il pubblico creando personaggi noti come: Il professor Ornano, l’etologo appassionato di bestie feroci, l’avvocato Arnoldi e molti altri. Dopo il successo di Zelig, l’artista ha lavorato per MTV e Rai Due per poi tornare a Zelig Off dal 2019 al 2012. Negli ultimi due anni Ornano è tornato a intrattenerci in televisione, nel 2021 è stato ospite di Canale 5 e poi nel 2022 ha avuto la grande opportunità di essere uno degli insegnanti comici di “Stand Up! Comici in prova”.

Cristina Scuccia a L'isola dei famosi/ Svolta da ex Suora: "Ho seguito il cuore"

Antonio Ornano, vita privata: la moglie “Crostatina” e i due figli

Antonio Ornano non parla molto della sua vita privata ma la sua arte si! Ciò che conosciamo della quotidianità dell’attore emerge proprio dai suoi spettacoli comici. In uno dei suoi ultimi spettacoli (che l’attore ha pubblicato anche su Instagram, dove conta più di 83 mila follower), Ornano ha parlato della sua famiglia ironizzando sull’adozione della figlia di origini africane e sulle domande fuori luogo che spesso la gente gli pone.

Da anni il comico è sposato con una donna che lui ha soprannominato “Crostatina”, insieme a lei ha avuto un figlio biologico: Leonardo, che somiglia moltissimo alla madre, ha la carnagione molto chiara, le lentiggini e i riccioli biondi e poi un’altra figlia adottiva: Maria, che il comico ha descritto così: “il suo nome etiope significa fiore, ha una cascata di riccioli afro, una bambina molto esuberante, travolge qualsiasi cosa le capiti difronte ed è bellissimo”. Antonio Ornano vuole molto bene alla figlia, pensate che qualche mese fa, mentre accompagnava i figli a scuola, una ragazza che somigliava molto alla figlia e che lo seguiva sui social, gli chiese se potevano fare una foto insieme e lui postandola sui social scrisse: “Semmai sono io che voglio fare una foto con te, è come se mi fossi fatto un selfie accanto a mia figlia, tra 10 anni”.

Luca Salatino: "Ecco chi vince il GF Vip 7"/ E stronca Edoardo e Antonella: "Non so se fuori durerà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA