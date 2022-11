Chi è Aracy de Carvalho?/ L’eroico salvataggio degli ebrei durante la Notte dei Cristalli

Aracy de Carvalho chi è? Il salvataggio degli ebrei nella Notte dei Cristalli

Aracy de Carvalho è la protagonista della miniserie televisiva Passaporto per la libertà, in onda questa sera, giovedì 24 novembre, su Canale 5. Il suo personaggio si ispira fedelmente a quello reale, vissuto tra il 1908 e il 2011. Dunque chi è Aracy de Carvalho? Aracy è stata una funzionaria e diplomatica brasiliana che ha ottenuto il prestigioso titolo di Giusto tra le nazioni, un termine utilizzato per indicare i non-ebrei che avevano agito eroicamente per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah.

Passaporto per la libertà, storia vera/ Jay Monjardim: "Tutti dovrebbero conoscerla"

Vive per un periodo della sua vita a San Paolo, assieme al primo marito fino al 1935, prima della separazione. Un anno dopo Aracy de Carvalho entra a fra parte del Consolato brasiliano in Germania, ad Amburgo, dove diventa responsabile della Sezione Passaporti. Il suo sostegno concreto agli ebrei avviene durante la notte dei Cristalli, il 9 novembre del 38.

Can Yaman e Francesca Chillemi: é rottura/ A rischio Viola come il mare 2?

Aracy de Carvalho, l’aiuto decisivo del nuovo marito Joao per salvare gli ebrei dalla prigionia

In quella circostanza Aracy de Carvalho distribuisce loro i visti omettendo la “j” che li identificava. Le sue manovre si intensificano quando entra in contatto con il diplomatico João Guimarães Rosa, che diventa poi il suo secondo marito. Con il suo aiuto riesce a salvare dalla prigionia un numero decisamente maggiore di ebrei. Resta quindi in Germania fino al 1942, per poi unirsi alle forze alleate.

Circa quarant’anni dopo Aracy de Carvalho ottiene l’importante riconoscimento di Giusto tra le Nazioni, assieme all’ambasciatore Luis Martins de Souza Dantas. Viene a mancare all’età di 102 anni, dopo aver combattuto contro l’Alzheimer e viene sepolta a Rio de Janeiro affianco al marito, nel Mausoleo dell’Accademia Brasiliana di Lettere.

Passaporto per la libertà/ Anticipazioni 24 novembre: Aracy e João aiutano gli ebrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA