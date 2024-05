Chi è Aras Senol, star di Terra Amara/ Dalla fidanzata Eylül Sahin al dramma vissuto durante l’infanzia

Aras Senol, chi è la fidanzata Eylül Sahin: in arrivo una sorpresa all’Isola dei Famosi 2024

Aras Senol, star di Terra Amara, è uno dei papabili vincitori dell’Isola dei Famosi 2024. L’edizione sta ormai per giungere alla conclusione, ma le prove per l’attore turco non sono finite. Nella puntata del 29 maggio Aras Senol dovrà affrontare una sfida che lo porterà, qualora la superasse, a godere di una bellissima sorpresa: un messaggio da parte della sua fidanzata Eylül Sahin.

La fidanzata di Aras Senol ha 31 anni ed è una cantante turca originaria di Istanbul. I due sono stati anche ospiti insieme a Verissimo, dove proprio la donna ha rivelato di essere molto innamorata e di essere felice al suo fianco. Sarà dunque un momento molto toccante quello che vedrà protagonista, ad un passo dalla finale, l’attore di Terra Amara.

Aras Senol e i drammi vissuti durante l’infanzia

Ma chi è Aras Senol nel privato? Il celebre attore turco, ora amatissimo anche in Italia, ha avuto un’infanzia non proprio facile. È stato lui stesso a raccontare, in un’intervista rilasciata a Nuovo TV, che “Le prove complicate non sono mancate nella mia vita. Quando avevo tredici anni ho subito un delicato intervento chirurgico al ginocchio e non ho potuto camminare per un anno e mezzo”.

Un periodo quello che lo ha segnato profondamente, soprattutto perché a distanza di pochi giorni ha dovuto affrontare anche dei gravi lutti: “Non è stato facile lasciarmi alle spalle quel momento, come del resto è accaduto quando, nella stessa settimana, sono venuti a mancare il mio cane e la mia amata nonna. Solo il tempo è in grado di curare le ferite più profonde”, ha raccontato l’attore nel corso della stessa intervista. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Aras Senol è riuscito a farsi conoscere dal pubblico italiano, facendo spiccare le sue qualità di uomo gentile e altruista.

