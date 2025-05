Tutto su Arcangelo, il cavaliere del trono over di Uomini e donne

Ad Arcangelo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sono bastate poche settimane per diventare uno dei protagonisti indiscussi del programma di Maria De Filippi. La conoscenza con Gemma Galgani, infatti, gli ha permesso di conquistare più volte il centro dello studio ma, nonostante tutto, si Arcangelo si sa davvero poco. Il cavaliere dovrebbe avere un’età tra i 60 e i 70 anni, ma la sua professione resta top secret. Arcangelo, infatti, contrariamente agli altri cavalieri, non si è presentato e non ha parlato della propria vita fuori dagli studi di Uomini e Donne.

Dall’aspetto curato ed elegante, tuttavia, è probabile che abbia una vita lavorativa stabile. Arcangelo, tuttavia, ha svelato di essere papà. Durante una discussione in studio, infatti, ha parlato del figlio 21enne che non avrebbe gradito alcuni suoi atteggiamenti davanti alle telecamere.

Arcangelo e il veto del figlio 21enne: cosa non farà più davanti alle telecamere

Arcangelo è papà di un ragazzo 21 anni che, di fronte ai baci del padre davanti alle telecamere di Uomini e Donne, ha chiesto di non vederli più. Motivo per cui Arcangelo, nello studio, durante un confronto con Gemma Galgani e Marina, ha spiegato che non bacerà più nessuna dama davanti alle telecamere.

“In questa esterna sono sembrato un po’ rigido, lo ammetto…Devo dire che dopo il primo bacio che c’è stato all’inizio ho capito che mio figlio si è infastidito da questa cosa…”, sono state le parole di Arcangelo dopo aver visto un’esterna fatta con Gemma _Galgani. Il cavaliere del trono over, dunque, da oggi in po’, pur uscendo con le dame, non bacerà più nessuna in esterna con le telecamere.