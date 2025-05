Arcangelo e il percorso a Uomini e donne

Arcangelo è uno dei cavalieri più discussi dell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne che andrà in onda fino a venerdì 30 maggio 2025 per poi andare in pausa. Arrivato nel parterre da qualche mese, ha conquistato il centro dello studio per la frequentazione con Gemma Galgani che gli ha lasciato il numero di telefono trovando immediatamente un feeling speciale con lui. Feeling che, però, è durato poco perché Arcangelo, dopo aver baciato la dama, ha espresso il desiderio di conoscere altre dame tra le quali Marina.

L’atteggiamento del cavaliere è stato così sott’accusa nello studio di Uomini e Donne con Tina Cipollari che l’ha accusato spesso di prendere in giro Gemma con cui ha poi chiuso definitivamente così come con Marina che ha deciso di fare un passo indietro dopo aver scoperto della sua frequentazione con Cinzia. Se del percorso di Arcangelo a Uomini e donne si sa tutto, in tanti si chiedono chi sia davvero nella vita privata.

Tutto su Arcangelo: ecco cosa fa nella vita il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Arcangelo vive a Bergamo ma dovrebbe lavorare a Milano e dovrebbe avere un’età intorno ai sessant’anni anche se non si conosce la sua data di nascita. Il cavaliere, inoltre, è papà di un ragazzo ventenne che, dopo averlo visto baciare in tv, gli ha chiesto di evitare determinati atteggiamenti, ma cosa fa nella vita Arcangelo?

Della propria posizione lavorativa, il cavaliere del trono over non ha mai parlato apertamente ma, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 28 maggio 2025, Tina Cipollari ha svelato qualche dettaglio in più. Gemma Galgani, infatti, lo ha esortato a comprare un borsone da viaggio e a non muoversi con la borsettina. Un commento che ha scatenato la curiosità di Tina Cipollari che ha così commentato: “Ma scusa, non lavoravi da Prada?”, chiede Tina svelando il passato lavorativo di Arcangelo.

