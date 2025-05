Arcangelo tra Gemma, Marina e Cinzia a Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che stanno monopolizzando l’ultima parte della stagione attualmente in corso spunta Arcangelo, un signore distinto dall’aspetto elegante che ha conquistato subito le attenzioni di Gemma Galgani che gli ha lasciato il numero di telefono. Con Gemma c’è stato subito un bacio al punto che Arcangelo, di cui non si sa nulla della sua vita privata, ha ammesso di essere stato felice di aver accettato il numero di Gemma e di essere uscito con lei.

Uomini e Donne, anticipazioni fino al 16 maggio/ Bacio tra Gianmarco e Cristina, sorpresa nel Trono Over

Tra Arcangelo che dovrebbe avere intorno ai 65 anni anche se l’età non è stata svelata dal cavaliere e Gemma, stava andando tutto a gonfie vele fino alla confessione del cavaliere che ha espresso il desiderio di poter uscire anche con Marina. Anche con quest’ultima, il primo appuntamento è andato bene e la dama era pronta a portare avanti la conoscenza ma non volendo essere la rivale di Gemma ha fatto un passo indietro.

Perché Arcangelo e Tina Cipollari litigano a Uomini e Donne?/ Gemma Galgani scatena tutto

Arcangelo tra Gemma, Cinzia e Sabrina

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Arcangelo chiuderà con Gemma Galgani per proseguire la conoscenza solo con Marina. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 12 maggio 2025, tuttavia, il cavaliere ammette di essere molto incuriosito anche da Sabrina Zago e di volerla conoscere.

Tuttavia, dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sappiano che tra Arcangelo e Sabrina non ci sarà nulla. Discorso diverso, invece, con Cinzia con cui ci saranno uscite e baci al punto che il cavaliere deciderà di dedicarsi al loro rapporto. In poche settimane, dunque, Arcangelo è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico curioso di scoprire con quale dama concluderà la stagione per godersi l’estate.

Gemma Galgani, nuovo appuntamento con Arcangelo a Uomini e donne/ Tanti baci ma lui vuole conoscere Sabrina