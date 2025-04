Tutto su Arcangelo, cavaliere del trono over di Uomini e donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne spicca Arcangelo, un signore distinto con i capelli brizzolati, occhiali e aspetto elegante e ben curato. Arcangelo, pur essendo presente nel parterre da diverse settimane, non era stato notato da Tina Cipollari fino al giorno in cui Maria De Filippi non l’ha chiamato al centro dello studio per raccontare l’appuntamento con Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha notato Arcangelo e ha deciso di lasciargli il numero di telefono che Arcangelo ha accettato.

Del cavaliere, tuttavia, non ci sono molte informazioni. Non si sa, infatti, che lavoro faccia, se sia mai stato sposato e se abbia figli. Tuttavia, il cavaliere ha conquistato le attenzioni di Gemma che sembra aver perso la testa per lui.

Arcangelo e Gemma Galgani: la fine della frequentazione

Baci passionali tra Arcangelo e Gemma Galgani nel corso del primo appuntamento. “Giuro! Non se lo aspettava nessuno. Lui ha perso la testa per lei e lei per lui. Si sono dati baci appassionati”, ha detto Maria De Filippi le cui parole sono poi state confermate dalla stessa Gemma che non ha nascosto il proprio entusiasmo per la nuova conoscenza.

Un entusiasmo inizialmente ricambiato da Arcangelo che, tuttavia, non ha intenzione di fermarsi alla prima conoscenza. Nonostante si sia trovato bene con la dama di Torino, Arcangelo si è guardato intorno posando il proprio sguardo su Marina, una delle nuove dame del parterre. Il cavaliere, così, ha mostrato interesse anche per Marina deludendo Gemma che non si aspettava tale risvolto. Nonostante i baci passionali e il buon inizio che lasciava pensare all’inizio di una storia serena, la dama deve fare i conti con la scelta di Arcangelo di conoscere altre dame, in primis la stessa Marina.

