Arcangelo Passirani apre la stagione di Uomini e Donne con un messaggio di pace per Gemma Galgani ma è subito lite in studio.

Arcangelo Passirani è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo essere stato molto discusso nella scorsa stagione, è tornato ufficialmente nel parterre aprendo la nuova stagione con un confronto con Gemma Galgani. Il cavaliere che vive a Bergamo e che ha un figlio di poco più di 20 anni, nella scorsa stagione, ha frequentato diverse dame tra cui la stessa Gemma e Marina con le quali, nella puntata di Uomini e Donne del 22 settembre 2025, si ritrova al centro dello studio. Un confronto a tre che parte da un’intervista rilasciata dal cavaliere al magazine ufficiale della trasmissione in cui aveva proposto la pace alla dama di Torino.

“Non ho mai avuto problemi con Gemma. Abbiamo iniziato qualcosa che poi non è andato avanti, ma è normale che le cose possano cambiare. Le chiedo: se fosse successo a lei, se dopo un mese avesse cambiato idea, sarebbe stata giudicata allo stesso modo? Le relazioni non sono mai lineari. A volte iniziano e si interrompono, o semplicemente si trasformano. Credo che un chiarimento tranquillo non ci farebbe male, anzi”, le parole di Arcangelo che, in studio, scatenano la reazione di Gemma.

Arcangelo Passirani e lo scontro con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Maria De Filippi, dopo aver chiamato al centro dello studio Arcangelo, Gemma e Marina, parla subito dell’intervista del cavaliere. Al centro dello studio, Arcangelo conferma che, rispondendo ad una domanda, ha spiegato che non avrebbe alcun problema a prendere un caffè con Gemma. Un’apertura che, tuttavia, non convince la dama di Torino che non sembra disposta a prendere semplicemente un caffè con Arcangelo.

Gemma, infatti, non nasconde che, di fronte alla proposta di un nuovo inizio di frequentazione, sarebbe stata anche disposta a dire di sì ma di fronte ad un semplice caffè preferisce non riaprire l’argomento. Parte, così, la solita discussione che conferma la scelta di Gemma di non ricominciare ad uscire con Arcangelo.

