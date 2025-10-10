Arcangelo Passirani, il cavaliere di Uomini e Donne torna al centro delle critiche e degli scontri nello studio: ecco perché

Dopo una scorsa stagione da protagonista per la sua storia con Gemma Galgani, Arcangelo Passirani è tornato al centro della scena della nuova edizione di Uomini e Donne. Il cavaliere, sempre tanto discusso, ha ripreso posto nel parterre maschile e ha avuto modo di conoscere nuove dame. Una di queste è Graziella, che il cavaliere sta ancora frequentando, tanto che oggi li ritroveremo entrambi al centro dello studio per un faccia a faccia e per le novità sulla loro appena iniziata conoscenza.

È proprio durante il confronto con la dama che Arcangelo finisce al centro di una nuova discussione. È Gianni Sperti ad accusare il cavaliere, cosa che porta allo scoppio di un nuovo scontro tra i due. D’altronde è ormai noto che tra l’opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere non scorre buon sangue o, comunque, che ci sia parecchio disaccordo.

Arcangelo Passirani, il cavaliere di Uomini e Donne ancora al centro di discussioni in studio

Arcangelo, insomma, continua ad essere uno dei protagonisti più divisivi di Uomini e Donne. La sua storia con Gemma Galgani è, d’altronde, stata motivo di grosse discussioni, e non solo in studio. Il cavaliere è stato al centro di commenti negativi e vere e proprie critiche anche sui social, soprattutto da parte dei sostenitori della dama torinese, che l’hanno accusato di averla presa in giro nonché illusa. Gemma, d’altronde, proprio in questi giorni è finita nuovamente in crisi per l’ennesima delusione d’amore, stavolta causata da Mario Lenti, nuovo cavaliere e padre dell’ex dama di Uomini e Donne Claudia Lenti.