Arianna Bergamaschi è una celebre cantautrice italiana, figlia della cantante Graziella Caly: età, cosa fa oggi e la partecipazione a Sanremo

Arianna Bergamaschi non è un volto dei più presenti in TV, eppure è una donna famosa con una carriera ricca di successi. Nata a Milano l’11 novembre 1975, compie proprio oggi 50 anni e li festeggia su Rai 1, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Arianna è figlia di una celebre cantautrice, Graziella Caly, nota per canzoni come ‘Invece no’ e ‘Poco sole’ e, come sua madre, ama proprio l’arte del canto. La possiamo definire una figlia d’arte, visto che ha intrapreso la sua stessa carriera.

Una carriera che inizia quando è ancora piccolissima, prendendo parte ad alcuni spot pubblicitari da quando non ha neppure un anno d’età ai 12 anni. Ma la sua carriera esplode l’anno successivo: a 13 anni, Disney sceglie proprio lei tra migliaia di ragazze come volto e voce ufficiale. Registrerà con la celebre azienda ben 4 album in 5 anni, lanciando ufficialmente la sua voce in tutto il paese.

Arianna Bergamaschi, dall’esordio con Disney al Festival di Sanremo

Un grandissimo successo che la porterà anche ad essere invitata in vari programmi televisivi, non solo legati alla Disney. Arianna Bergamaschi cresce e arriva per lei anche la partecipazione al Festival di Sanremo: nel 1998 partecipa nella categoria Giovani e arriva terza. L’anno successivo ritorna nella Nuove Proposte e si fa notare ancora una volta. La sua voce la porterà a valicare anche i confini italiani e a collaborare con artisti internazionali del calibro di Pittbull, Will.i.am, Flo Rida e Shaggy. Infine, approderà al teatro che rimane, ad oggi, uno degli amori più grandi di Arianna, dove può mettere in scena sia il suo talento nel canto che quello nel ballo e nella recitazione.