Tutto su Arianna Di Claudio, l’attrice di Champagne – Peppino Di Capri

Arianna Di Claudio è la giovane attrice che è tra i protagonisti di Champagne – Peppino di Capri. Nella vita dell’artista, c’è stato un amore importante che si chiamava Roberta Stoppa e che, nel film, è interpretata proprio da Arianna Di Claudio che è pronta a conquistare l’affetto del pubblico di Raiuno. Classe 2001, Arianna è nata a Cittiglio in provincia di Varese. Sin da piccola si appassiona all’arte cominciando, così, a studiare teatro, pianoforte e canto. Nel 2018, per un periodo, si trasferisce a Londra per studiare recitazione. L’anno successivo torna in Italia e studia a Milano alla Musical Academy presso il Teatro Nazionale, Stage Entertainment, con la direzione di Chiara Noschese.

Oltre alla recitazione, nel 2016 entra anche nel mondo della musica partecipando come corista all’album Barba e capelli della band Trenincorsa prodotto dal chitarrista di Elio e le storie tese, Cesareo che diventa suo manager. Con una grande passione per la musica e la recitazione, debutta anche a teatro recitando negli spettacoli Affari di famiglia, Il labirinto di Alice e En passant per la rassegna Pomeriggi Teatrali nel 2018.

Arianna Di Claudio e l’influenza della mamma

“Sono una cantante e pianista legatissima alla musica, specie al genere jazz. Non potrei farne a meno!“: Arianna Di Claudio si presenta così in un’intervista rilasciata ai microfoni de La gazzetta dello spettacolo a cui ha raccontato di essere cresciuta con la musica e la recitazione essendo figlia d’arte.

“Ho avuto la fortuna di vivere da sempre questo ambiente grazie a mia mamma, attrice di teatro, motivo per cui sin da piccola ho vissuto l’aria che si respira dietro le quinte di uno spettacolo, assumendo quell’impostazione. Se di punti di riferimento parliamo, invece, ho ‘rubato’ tanto da tutti coloro che stimo e, ad oggi, sono sempre più portata e pronta al sacrificio”, ha raccontato l’artista pronta a lavorare per realizzare tutti i suoi sogni professionali.

