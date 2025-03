Arianna, la dama del trono over di Uomini e Donne che ha colpito Diego

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne spicca Arianna, un’avvenente signora che si sta facendo conoscere per la sua frequentazione con Diego, il cavaliere che giunto nel parterre nel corso della stagione, ha conquistato la simpatia di tutti durante la frequentazione con Sabrina con cui, ancora oggi, è rimasto l’affetto nonostante non sia nata una vera e propria storia d’amore. Arianna è arrivata in trasmissione da poche settimane ma la sua bellezza e la sua eleganza non sono passati inosservati, ma chi è la nuova dama che sta facendo perdere la testa a Diego?

Chi è Francesca Polizzi, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Esterna e bacio a Roma

Madre di tre figli ormai adulti, rispettivamente di 28, 25 e 29 anni, lavora nel mondo della medicina estetica e, dopo aver dedicato la propria vita ai figli e alla carriera, ha deciso di rimettersi in gioco provando a cercare l’amore attraverso il programma di Maria De Filippi dove sono nate tante coppie.

Arianna e la conoscenza con Diego a Uomini e Donne

Arianna e Diego escono insieme da qualche settimana ma tra i due è scattato subito il feeling. Nella puntata di Uomini e Donne del 10 marzo 2025, Maria De Filippi ha chiamato al centro il cavaliere e la dama che hanno raccontato i dettagli del loro appuntamento. Come ha spiegato la conduttrice, inizialmente, Diego era apparso spaventato dopo aver saputo la zona di Roma in cui vive Arianna perché la considera abbastanza chic. Tuttavia, il cavaliere ha deciso di uscire ugualmente con la dama e i due hanno trascorso anche una bella serata.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro conferma la storia con Matteo Cicerone: la foto/ È produttore di Achille Lauro

Maria De Filippi, infatti, ha spiegato che, al termine della serata, Diego ha riaccompagnato Arianna a casa con il furgoncino del lavoro. La dama ha ammesso di stare bene con lui, di trovarlo molto simpatico e di voler uscire ancora. Tra i due, dunque, il feeling c’è: nascerà anche l’amore?