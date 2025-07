Arianna, chi è la tentatrice di Temptation Island 2025

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025 troviamo anche Arianna, presentata nel corso della prima puntata assieme alle altre compagne e compagni di viaggio. Il reality dei sentimenti di Canale 5 torna in onda con la seconda puntata questa sera, giovedì 10 luglio 2025, e non mancheranno di certo i colpi di scena. In merito alla single Arianna, quali sono le informazioni a riguardo? Lei stessa ha fornito una breve descrizione di sé nella clip di presentazione, visibile sul sito di WittyTv.

Di Arianna sappiamo che viene da Parma, ha 31 anni e che ha una grandissima passione per gli animali. Nel suo tempo libero, infatti, si occupa di accudire gatti e cani in difficoltà, cercando di portare loro tutto l’amore e la protezione di cui hanno bisogno; essendo grande amante degli animali, ammette che non potrebbe mai vivere senza e infatti a casa tiene con sé tanti gatti.

Arianna, la preferenza di Alessio e la reazione di Sonia M.

In merito ad altre informazioni su Arianna, tentatrice di Temptation Island 2025, ammette di apprezzare del suo fisico soprattutto il suo viso, mentre caratterialmente si definisce una “ragazza camaleontica, nel senso che riesco ad adattarmi a varie situazioni. Inoltre sono molto determinata“. Per quanto riguarda il futuro, tra 10 anni si vede già lavorativamente realizzata e con una famiglia; il suo sogno è quello di aprire un’attività tutta sua in cui possa stare a contatto con le persone.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2025, Arianna ha anche catturato l’attenzione di Alessio. Il fidanzato di Sonia M, al momento dello svelamento delle tentatrici, ha inizialmente ammesso: “Sono tutte straordinarie, per dire che sono tutte delle belle ragazze“. Alla fine la sua preferenza è stata Arianna, con tanto di reazione della fidanzata Sonia M che, di fronte alla scelta di Alessio, ha esclamato: “L’avevo indovinata!“.