Chi era Armenia Balducci, l'ultima moglie di Gian Maria Volonté: una storia d'amore esplosa e Roma e proseguita tra cinema e arte

L’amore tra Armenia Balducci e Gian Maria Volonté è esploso sul finire degli anni Sessanta. Era il 1968 quando i due si conobbero in un bar del loro quartiere, in via della Scala. Tra loro fu subito amore e grazie al compagno, Armenia tornò a far teatro e poi cinema. Nel 1972 i due si trasferirono vicino piazza Trilussa, vivendo una vita felice insieme, libera e senza particolari costrizioni: i figli di entrambi vivevano con altri genitori e loro si sono dedicati quasi esclusivamente al cinema e all’arte.

Gli amici hanno sempre raccontato che per Gian Maria erano fondamentali le critiche e i consigli della moglie. La loro storia d’amore è durata per circa un decennio e ha portato ad un periodo felice della vita dei due attori.

Chi è Armenia Balducci: la carriera nel cinema

A lungo Armenia Balducci è stata la compagna e poi moglie di Gian Maria Volonté, uno degli attori italiani più amati e apprezzati di sempre. Armenia è stata a sua volta attrice, conosciuta anche con lo pseudonimo di Bella Visconti. Nata nel 1937, ha cominciato a recitare fin da giovane, dedicandosi inizialmente al cinema, per poi passare anche al teatro. Il suo debutto è arrivato quando aveva solamente 16 anni con “Un giorno in pretura” con la regia di Steno: fu scoperta per caso in strada, mentre passeggiava, sicura di sé nonostante la giovane età. L’attrice si è poi dedicata a tante altre pellicole fino al 1971, quando ha recitato in “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo.

Più avanti Armenia ha messo da parte la recitazione per dedicarsi al cinema da regista e sceneggiatrice: ha diretto tre film, l’ultimo nel 2022, l’anno della sua morte, “La vincita”. Prima ancora, come sceneggiatrice, è stata impegnata in altri film: per “Amo non amo” e “Stark System” ha curato anche la regia. Ha poi lavorato nel film di Giuseppe Ferrara “Il caso Moro” e ancora con il regista in “Narcos”, “Giovanni Falcone” e “I banchieri di Dio” nel 2002. Come abbiamo detto, Armenia Balducci è stata anche la moglie di Gian Maria Volonté.

