Il cantante Artie 5Ive sarà uno degli artisti che parteciperà domenica 1 Giugno 2025 al concerto Radio Zeta Future Hits Live 2025 e l’artista sarà uno dei più giovani a partecipare a questo evento dove avrà sicuramente modo per farsi conoscere meglio e soprattutto far conoscere meglio tutta la sua musica.

Artie 5ive ha il suo vero nome in Ivan Barioli e nasce a Milano il 28 Agosto 2000. Ha come genitori un padre italiano e madre sierraleonese ed i due si conoscono negli Anni Novanta in Sierra Leone con il padre che lavorava in una ONG, un’organizzazione non governativa. Sua madre invece svolge il lavoro di sarta.

Il suo nome nasce dal mix tra il soprannome Arturo e le 5 vie principali del quartiere Bicocca e parliamo di un’artista la cui musica è una sorta di rivendicazione sociale, parte di fatto con questo obiettivo. Inizia a pubblicare canzoni ad inizio 2020 e la sua musica è un mix di generi ma è specialmente una musica rap. Nella sua musica c’è anche una lieve ma comunque importante influenza africana.

Artie 5ive e il suo exploit nella musica

Anche grazie alla madre sarta Artie 5ive ha avuto una grande influenza della moda e l’artista si è raccontato direttamente ad Icon svelando: “Sono cresciuto tra modelli di carta e macchine da cucire, mi è sempre piaciuto vestire con particolari abiti e mi ingegnavo seguendo le mie possibilità economiche”.

Per quel che riguarda la vita privata Artie 5ive è stato fidanzato per diversi mesi con la nota cantante Anna Pepe e ufficializzò la loro relazione anche durante un concerto. I due però si sono lasciati qualche mese fa e, presentando il suo ultimo album l’artista ha chiarito anche i veri motivi della rottura tra i due:

“A me è stato insegnato che le cose vanno e vengono ed ad un certo punto bisogna essere in grado di lasciarle andare“, poi ha provato a chiarire ancora le cose ed ha spiegato che non è stato neanche male, semplicemente a volte le persone prendono strade diverse ed ognuno capisce cosa è la cosa migliore per lui”.