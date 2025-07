Ary: la tentatrice più discussa di Temptation Island 2025. Chi è Arianna Mercuri e perché Valerio sembra ormai perso? Fan sotto shock

Una delle tentatrici di Temptation Island 2025 in assoluto più chiacchierate è senza dubbio Ary, Arianna Mercuri. La giovane 22enne ha spiegato alle telecamere di Temptation Island di essere quasi laureata in digital marketing ma che al momento sta lavorando nel negozio della mamma che vende vestiti. La sua passione più grande? La danza. Nel video di Witty Tv spiega che ballare la aiuta a sfogarsi e a sentirsi libera.

Ary di Temptation Island 2025 ha spiegato di essere una ragazza molto sensibile che ama la compagnia. Si dice anche piuttosto ottimista: “Sono un po’ uno spirito libero”, racconta, spiegando di trovare sempre il bello in ogni cosa. La single ha raccontato anche che al momento non ha alcuna intenzione di pensare ad una famiglia, ma di godersi la vita per quello che è. Nella puntata di questa sera di Temptation Island 2025 Valerio si è avvicinato molto alla single Ary. Ma galeotta sarà una sfilata in cui il fidanzato darà un bel 10 proprio alla single, da lì inizieranno i primi strusciamentei e ammiccamenti tra i due. E tra tuffi in piscina e sguardi complici scatterà qualcosa tra i due?

Ary (Arianna Mercuri), la tentatrice di Valerio Ciaffaroni conquisterà il cuore del fidanzato?

Ary (Arianna Mercuri), è la tentatrice di Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025. Lui, 26enne romano è un cuoco di professione e ha deciso di rivolgersi al reality di Filippo Bisciglia per capire davvero in che verso sta andando la sua relazione con la fidanzata Sarah. Su Instagram lo trovate come @valeriociaffaroni_ ed è molto riservato dato che il suo account risulta privato. Riuscirà Ary a conquistare il suo cuore? Ancora non si sa, ma sicuramente la tentatrice lo porterà a riflettere per davvero sulla sua attuale storia d’amore.