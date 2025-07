Chi è Ary Arianna Mercuri, tentatrice di Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025: lui lascia la fidanzata Sarah per lei? Rumor sul bacio

Nella scorsa puntata di Temptation Island 2025 dopo aver assistito alla vicinanza della fidanzata Sarah con il single Salvatore Guida, Valerio Ciaffaroni ha deciso di lasciarsi andare anche lui alle emozioni ed instaurare un certo feeling con la single Ary, Arianna Mercuri. Il cuoco romano ha avuto sin da subito una chimica con la bionda tentatrice. I due condividono molte passioni in comune come l’amore per la squadra di calcio Lazio ma non solo. Galeotta è stata una sfilata in piscina in cui il 28enne le ha dato il massimo dei voti ’10’ scatenando la gelosia della sua fidanzata. E stando alle anticipazioni Temptation Island 2025 nella puntata di questa sera, martedì 29 luglio 2025, ci saranno notevoli colpi di scena.

Arianna Mercuri, Ary è la tentatrice di Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025. I due hanno cominciato a flirtare nel villaggio dei fidanzati tanto che il cuoco romano è arrivato ad ammettere che quando è con la 22enne si dimentica di essere fidanzato. Insomma, i due hanno un rapporto speciale e dalle anticipazioni sembra proprio che nella puntata di oggi il loro rapporto potrebbe evolversi ancora di più. Per il momento non è scattato nessun bacio nè ci sono stati dei momenti di reale intimità ma nelle prossime puntate tutto può succedere.

Le anticipazioni Temptation Island 2025 della puntata di questa sera, martedì 29 luglio 2025, svelano che Sarah Esposito, la fidanzata di Valerio, nel capanno vedrà altri video del suo ragazzo insieme alla single Ary segno che tra i due forse nascerà qualcosa di forte. Dagospia ha lanciato una clamorosa anticipazioni sui due. Sembra che Valerio inizierà a provare dei veri sentimenti per la tentatrice Ary e per questo chiederà il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Sarah durante il quale le rivelerà di provare un vero e autentivo sentimento per Ary e non una ripicca. Nel frattempo il web all’unanimità fa il tifo per la coppia formata da Valerio e la single Ary, semplici e genuini i due sembrano formare una bella coppia ed in molti sperano che alla fine del percorso il giovane lasci la fidanzata ‘fedifraga’ per la bella tentatrice.

Qualche cenno biografico su chi è Ary Arianna Mecuri tentatrice di Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025. Ha 22 anni è romana sta per laurearsi in digital marketing e nel frattempo lavora nel negozio di abbigliamento della mamma. È un’appassionata di sport, non solo il calcio e soprattutto della Lazio squadra si cui è tifossissima sin da bambina, ma ha studiato anche per anni danza. Il suo profilo Instagram è @ariannaamercuri e vanta ben 21.200 follower che sicuramente aumenteranno considerando il successo e gli apprezzamenti che sta ricevendo grazie alla sua partecipazione nel reality di Canal5