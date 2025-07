Fari puntati sulla seconda puntata di Temptation Island 2025 e sui possibili risvolti relativi ad Ary, tentatrice di Valerio nel reality di Canale 5. A causa delle diatribe più che roventi osservate nel corso della prima messa in onda non abbiamo avuto ancora modo di approfondire il rapporto tra i due ma come accaduto anche per altri ‘accoppiamenti’ c’è un dettaglio che non passa inosservato. Il fidanzato di Sarah infatti, nel momento della scelta, non ha avuto alcun dubbio: Ary rappresenta il prototipo perfetto per lui e probabilmente da qui in avanti ne vedremo delle belle anche per la sua storia nel programma che ovviamente lo vede impegnato su due fronti paralleli.

Ary, tentatrice di Valerio a Temptation Island 2025, non ha ovviamente avuto modo di ricambiare o replicare alla dichiarazione di interesse – piuttosto palese – da parte del fidanzato di Sarah. Solo uno scambio di sguardi, per certi versi fugace ma che potrebbe rivelarsi il preludio ad una conoscenza che potrebbe scompigliare le certezze dei diretti interessati.

Ary, tentatrice di Valerio a Temptation Island 2025: “Mi sento uno sprito libero”

Ma chi è Ary tentatrice di Valerio a Temptation Island 2025? 22 anni e originaria di Roma, si occupa principalmente di abbigliamento aiutando la madre presso l’attività di famiglia. Non si riscontrano precedenti nel mondo della tv ma ciò che emerge dalle sue prime parole è un racconto di una personalità già piuttosto definita: “Mi sento uno spirito libero”. Descrizione perfetta per vivere nel migliore dei modi l’esperienza nel reality di Canale 5; senza porsi obiettivi e vivendo le emozioni del momento, magari incappando in un amore imprevisto.