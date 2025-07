Ary è la tentatrice di Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025: tra i due ci sarà un nuovo importante avvicinamento nella quinta puntata

C’è una new entry nel gioco delle coppie di Temptation Island 2025 ed è la tentatrice Ary. Dopo un inizio in sordina, la single, il cui nome completo è Arianna Mercuri, ha fatto breccia nel cuore di Valerio Ciaffaroni, fidanzato di Sarah Esposito, minando la loro relazione per la prima volta dall’inizio di questa edizione. Valerio, d’altronde, ha trovato in lei non solo una bella ragazza, ma anche una persona affine su tanti aspetti, a partire dalla passione per il calcio.

Valerio non ha fatto mistero di essere un tifoso sfegatato della squadra di calcio della Lazio, al punto da non perdersi una partita allo stadio, né in casa, né in trasferta. Cosa che, tuttavia, ha creato più di qualche scontro con la fidanzata Sarah. Quando, perciò, ha scoperto che Ary è tifosissima come lui della Lazio, tra i due si è creata un’immediata connessione, che è poi diventata un rapporto esclusivo all’interno del villaggio dei fidanzati.

Ary è la tentatrice di Valerio, i due sempre più vicini a Temptation Island 2025: scatta il bacio senza telecamere?

Un legame che è destinato a rafforzarsi nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2025. Le anticipazioni e i primi video spoiler che arrivano dai social del programma condotto da Filippo Bisciglia ci svelano, infatti, che Valerio e Ary trascorreranno molto tempo insieme e che lui compirà una mossa inaspettata: quella di recarsi nella zona delle single. I fan del programma sanno che quella zona non è coperta dalle telecamere, il che significa che, se i fidanzati si recano lì con una single, non sono ripresi ma soltanto ascoltati attraverso i microfoni che portano addosso e non possono levare. Cosa accadrà tra Valerio e Ary nella zona ‘proibita’? Che possa scattare un bacio tra i due? Di certo le immagini faranno infuriare la fidanzata Sarah, come svelano gli spoiler.