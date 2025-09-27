Ascanio Pacelli ricorda il suo Grande Fratello e l'amore inesauribile per la moglie Katia: "Dopo vent'anni la desidero come il primo giorno"

Ascanio Pacelli è profondamente grato per aver vissuto da protagonista, ormai parecchi anni fa, il Grande Fratello. Nella sua edizione, infatti, conobbe la sua attuale moglie Katia Pedrotti, nonché madre dei figli Matilda e Tancredi. I due hanno vissuto momenti difficili in tutti questi anni, ma sempre con la voglia di superarli, rimanendo unendo e con il desiderio ardente di ritrovarsi. Ce l’hanno fatta alla grande, si può dire. Perché dopo vent’anni insieme Ascanio e Katia sono ancora una bellissima coppia.

Lo stesso Ascanio, in una intervista rilasciata a Fanpage – dove tra le tante cose ha parlato di carriera ed esperienze televisive – ha ammesso di essere sempre focalizzato sul buon funzionamento del suo matrimonio. Il loro segreto, a quanto pare, trova casa sotto le lenzuola. “Perché la sessualità è importante, dopo 20 anni mia moglie mi piace ancora come la prima volta”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello.

Ascanio Pacelli e l’amore per la compagna Katia: “L’amore non ha dimora…”

Oggi, Ascanio Pacelli dice che non parteciperebbe ai reality perché il mondo della tv è cambiato. Ma ripensando al suo percorso nella casa non può che essere felice e soddisfatto della scelta presa, perché appunto incontrò Katia. “Non c’è un posto giusto o sbagliato in cui trovare l’amore, può capitare ovunque. A me è successo dentro quattro mura, mentre cercavo qualcosa che non pensavo potesse esistere”, ha ammesso felice e innamorato Ascanio.

Sempre nell’intervista a Fanpage, ha ammesso di aver capito fin dal primo istante di avere a che fare con la donna della sua vita. “Quando la vidi per la prima volta la puntai e dissi in confessionale che poteva essere il mio grande amore”, ha raccontato Ascanio. E così, in effetti, è stato.