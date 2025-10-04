Chi è Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti, ospite oggi pomeriggio a 'Verissimo': "C'è grande complicità tra noi, e poi è una mamma fantastica"

CHI È ASCANIO PACELLI? “IL SEGRETO DI 21 ANNI DI MATRIMONIO STA NEL…”

Chi è Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti, e cosa sappiamo della loro oramai lunghissima storia d’amore e degli ultimi sviluppi? Nella prima delle due puntate del weekend di “Verissimo”, rivedremo sugli schermi di Canale 5 infatti la 47enne attrice e influencer che si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin, a proposito non solo del suo storico partner ma anche della famiglia che i due hanno costruito nel corso degli anni. E, in attesa di ascoltare dalle parole della diretta interessata questo pomeriggio il suo racconto di vita, aprendo l’ideale scrigno dei ricordi personali e delle emozioni, possiamo intanto raccontare qui chi è Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti, nel sui lungo percorso di vita che l’ha portato dal “Grande Fratello” a lavorare stabilmente in televisione.

Classe 1973 e quindi di cinque anni più grande di sua moglie, per scoprire chi è Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti, dobbiamo tornare necessariamente sul ‘luogo dell’accaduto’, vale a dire la Casa più spiata d’Italia e un reality show che nei primi Anni Duemila era diventato un vero e proprio fenomeno di costume, tanto da tenere inchiodati allo schermo non solo milioni di telespettatori, ma schiere di opinionisti televisivi ‘profani’ e sociologi. È infatti durante la quarta edizione del “Grande Fratello”, andata in onda nel 2004, che Ascanio e Katia, inquilini della Casa, si conoscono: da lì partirà una storia che quest’anno spegne ventuno candeline, contrariamente a chi pensava all’epoca si trattasse di un flirt temporaneo. I due, invece, convoleranno a giuste nozze poco tempo dopo, nell’aprile del 2005, e dal loro amore nasceranno pure due figli.

ASCANIO, LA CRISI CON KATIA PEDROTTI: “ERA FOCALIZZATA SULLA MATERNITA’ E IO…”

La coppia nata davanti (e anche di nascosto, per quanto possibile) alle telecamere del reality show targato Mediaset infatti ha avuto la fortuna di vivere per ben due volte l’esperienza genitoriale: raccontando chi è Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti, dobbiamo ricordare che la coppia aveva avuto la primogenita Matilda, nata nel 2007, e successivamente il piccolo di casa, Tancredi (sei anni dopo, nel 2013), entrambi nati a Roma. “Il segreto dei nostri vent’anni di matrimonio? Ho la fortuna che, a distanza di tanti anni, mia moglie mi piace ancora tanto fisicamente” aveva raccontato il conduttore televisivo capitolino (dalle origini d’alto lignaggio: ha infatti il titolo di ‘nobile’ ed è pro-pro-pro nipote di Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, al secolo Papa Pio XII) proprio durante una sua recente ospitata a “Verissimo”.

E nella sua lunga chiacchierata con la Toffanin, il diretto interessato aveva spiegato pure -aggiungendo un altro pezzo al nostro ritratto su chi è Ascanio Pacelli, marito di Katia Pedrotti- che tra lui e la compagna ancora dopo tanti anni “c’è una grande complicità tra di noi, e poi è una mamma fantastica”. Tuttavia, come ammesso da entrambi in più occasioni, in una love story così lunga non sono mancati gli alti e bassi: in particolare, Ascanio e Katia hanno vissuto una crisi all’indomani della nascita della loro prima figlia, Matilda: “Lei era molto focalizzata sulla maternità, poi una notte ne abbiamo parlato perché non volevo fare finta di niente” aveva confessato il 51enne ex ‘gieffino’ e oggi conduttore radiofonico oltre che opinionista televisivo. “I momenti di crisi possono anche esserci quando accadono cose complicate in famiglia (…) Ma con Katia ci sopportiamo e ci supportiamo. Bisogna capire che in un rapporto non ci può essere sempre la fiamma del primo anno” era stata l’ammissione, senza ipocrisie, e precisando che in un amore dovrebbe esserci invece una continua “costruzione di qualcosa”.