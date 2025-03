Asia Argento torna in tv tra gli ospiti della prima puntata di “Obbligo o verità“. La regista ed attrice è pronta a mettersi in gioco e siamo certi saprà regalarci delle belle, visto che ogni volta che partecipa ad un programma televisivo è in grado di farsi notare attirando l’attenzione del pubblico. Figlia d’arte, Asia Argento si è fatta conoscere ed apprezzare in tutto il mondo come regista ed attrice conquistando anche Los Angeles. Alla soglia dei 50 anni, l’attrice non nasconde che questo traguardo così importante un pò le mette paura, visto che dalle pagine di Vanity Fair ha confessato: “fanno paura, mi domando “oddio, e ora che succede? Che si fa?”.

Gli interrogativi di Asia Argento riguardano il lavoro, ma anche i rapporti personali e soprattutto se riuscirà a trovare un uomo capace di volerle bene per quello che è; una persona con cui condividere la vita insieme, ma non esclude la possibilità di restare da sola.

Asia Argento: “sono una una madre single con due figli, e siamo molto uniti

Asia Argento, infatti, oggi è single e non nasconde che questa dimensione non le dispiace affatto: “sto talmente bene con i miei figli che forse non ho bisogno di altro”. L’attrice e regista, infatti, è mamma di due figli: Nicola Giovanni nato dall’amore con l’ex compagno Michele Civetta e Anna Lou Castoldi nata dalla lunga relazione con Morgan. Una famiglia “allargata” tipica nella nostra società moderna, ma di cui la regista va fiera. “Siamo un piccolo nucleo familiare, una madre single con due figli, e siamo molto uniti, anche in modo fisico” – ha detto l’Argento che parlando della sua infanzia ha raccontato di essere cresciuta in una famiglia senza abbracci e baci.

I genitori, infatti, erano molto concentrati sul lavoro essendo un regista e un’attrice molto importanti, anzi al massimo si interessavano del suo lavoro e non di come stesse come persona. Cresciuta in questo mondo, Asia ha voluto dare ai suoi figli quel rapporto che forse tanto desiderava con i suoi: “i miei figli li ho sempre tenuti stretti, le coccole sono una cura, per me e per loro”.