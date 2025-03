Asia De Figlio è stata la prima concorrente eliminata al serale di Amici 24. D’altronde il percorso della ballerina nella scuola di Canale 5 è iniziato tardi, quasi all’inizio della fase serale. Nonostante ciò, Asia ha conquistato uno degli ambiti posti al serale, esibendosi di fronte alla nuova giuria. Una grande soddisfazione per una ragazza di soli 17 anni, che non ha fatto mistero di come un palco come questo sia stato per lei difficile da affrontare.

Asia è di Roma e non si hanno notizie in merito ad un presunto fidanzato nella sua vita privata. La ballerina è stata supportata sin da subito dai sui genitori nella sua passione per il ballo. “Guardavo Amici e facevo nuoto, ho iniziato ad inventare scuse per non andare poi ho detto a mia madre che volevo ballare. – ha raccontato ai compagni d’avventura – Così lei mi porta alla scuola sotto casa dove c’era un corso di Hip hop, quando inizio capisco subito che è il mio.”

Asia De Figlio e i problemi di ansia ad Amici 24: l’aiuto di Emanuel Lo e dei professionisti

Proprio la sua giovane età è stata però anche un ostacolo ad Amici 24. Asia De Figlio ha avuto momenti di crisi, soprattutto non sentendosi all’altezza di un palcoscenico come quello del talent di Canale 5. Ai compagni d’avventura ha dunque ammesso di soffrire d’ansia, sensazione che spesso la accompagna nelle sue esibizioni: “Io ho aspettative alte su di me, mi faccio prendere dall’ansia. – ha raccontato a Senza Cri – Per me conta molto il giudizio degli altri, purtroppo ho questa cosa che non riesco a togliermi. Quindi fa un sacco questo. È come se non ci credessi prima io”. Una paura che, tuttavia, grazie al suo professore Emanuel Lo e ai professionisti della scuola di Amici 24 è riuscita a superare, dando poi il meglio di se sul palco del serale.