Ad Amici 24 è arrivata una nuova bravissima allieva, si tratta di Asia De Figlio, che ha sostituito Giorgia nel talent di Maria De Filippi. La ballerina farà il suo ingresso durante la messa in onda della puntata di domenica 2 febbraio 2025 dove la vedremo esibirsi e venire scelta al posto della concorrente in sfida. Secondo le anticipazioni di Amici 2024, Asia De Figlio entrerà nella squadra di Emanuel Lo, con gli altri allievi Francesca e Dandy. Andiamo ora a scoprire chi è la danzatrice e qualche curiosità sulla sua carriera.

Asia De Figlio è la nuova concorrente di Amici 2024, entrata grazie alla giudice Francesca Barnabiti. A differenza di come è andata con Nicolò Filippucci (che ha conquistato la maglia per il Serale), Giorgia è stata eliminata e sostituita dalla ballerina sua sfidante. La ragazza è entrata dopo un duro colpo per Emanuel Lo che ha perso Alessio Di Ponzio, il quale ha abbandonato Amici 24 per via di un infortunio. Ma chi è Asia De Figlio? Andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Asia De Figlio, nuova concorrente di Amici 24: la carriera con Luca Tommassini e la vita sentimentale

Asia De Figlio ha 17 anni ed è originaria di Roma. Sin da piccola ha ballato e non ha mai smesso, fino a conquistare vari successi e a riuscire ad entrare finalmente nella scuola di Amici 24. Sui suoi profili social ci sono moltissime foto che dimostrano la sua grandissima passione per la danza, tanto che poco tempo fa ha ballato anche con coreografi molto famosi. Il mondo della televisione e dello spettacolo non le è assolutamente nuovo. Anche se giovanissima, è entrata al Kenga Magike 2022 insieme a Luca Tommassini e al famoso coreografo Fabrizio Prolli.

Come lei, anche l’altro allievo Antonio Affortunato ha partecipato alla stessa esperienza. Riuscirà Asia Del Figlio a conquistare il pubblico di Canale 5? Per quanto riguarda invece la sua vita privata non si sa nulla e non si conosce il suo stato sentimentale: Asia De Figlio di Amici 2024 è fidanzata? Per ora tutto tace e sui suoi social non c’è traccia di storie d’amore. La ballerina, appena entrata del talent sta guadagnando seguaci grazie agli spoiler sul suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi e tra chi la segue spuntano nomi che conosciamo molto bene, come quello del professore Emanuel Lo.