Chi è Atarde, Concerto primo maggio 2024/ L’esordio con il singolo ‘Difetti di Forma’

Atarde spicca tra i tanti artisti che saliranno sul palco per il Concerto del 1 maggio 2024 ed è doveroso un focus per conoscere meglio lo spirito di questo cantante che da qualche anno ha iniziato a farsi largo nell’industria discografica e nel panorama radiofonico. 23 anni, originario di Ancona e di recente tornato al novero della cronaca musicale con il nuovo singolo “Muschio”.

Atarde – all’anagrafe Leonardo Celsi – scopre la passione per la musica da giovanissimo e non per puro caso. Suo padre infatti gli ha probabilmente trasmesso buona parte dei valori artistici essendo un noto violinista che per anni ha fatto parte di un importante gruppo folk. La contaminazione di questo genere si può ben vedere nello stile del cantante 23enne che si cimenta con talento e audacia in una sua personale visione del pop, definibile ‘popolare’.

Atarde, il successo dell’ultimo singolo: ‘Muschio’

Ripercorrendo la gavetta di Atarde bisogna puntare al 2020, anno in cui pubblica la sua prima cover e dalla quale probabilmente parte la sua storia discografica. Il debutto con un brano inedito risale invece a due anni dopo con “Difetti di Forma” mettendosi subito in evidenza per il suo stile e dopo aver già attirato l’attenzione nelle settimane precedenti venendo incluso nella top 20 artisti emergenti da seguire per la piattaforma Vevo.

L’attualità di Atarde passa dunque per l’ottima vetrina del Concerto del 1 maggio 2024 dove sicuramente porterà sul palco il suo ultimo singolo: “Muschio”. Per quanto concerne la vita privata del giovane cantante pare non siano reperibili curiosità attendibili. Non sappiamo dunque se il cantante sia fidanzato oppure no; anche i profili social sono principalmente concentrati sulla sua attività professionale piuttosto che sul mettere in evidenza aspetti legati alla sua vita privata.

