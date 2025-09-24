Chi è Attilio Russo, il marito di Rossella Erra? Si amano da oltre vent'anni, per stare con lei lui lasciò la sua ex fidanzata.

Rossella Erra sarà ospite oggi di Caterina Balivo a La volta buona, dove probabilmente parlerà della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda sabato su Rai Uno in prima serata e lei, che da anni fa parte del popolo, dirà come sempre tutto quello che pensa senza giri di parole. Sul piccolo schermo è molto nota, fa parte del mondo dello spettacolo da molto tempo, si lascerà sfuggire alcune rivelazioni anche sulla sua sfera personale?

In merito alla sua vita privata sappiamo che da oltre vent’anni è legata sentimentalmente al marito Attilio Russo, dal loro amore è nata la figlia Beatrice. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre rimasto lontano dai riflettori, qualche anno fa però le ha fatto una speciale sorpresa in televisione nel programma ‘Nei tuoi panni’. In quella occasione ha dedicato alla moglie parole piene di amore, a detta sua sono sempre stati una squadra e non potrebbe immaginare le sue giornate senza la sua solarità, per lui Rossella Erra è pura energia e la ama ogni giorno di più.

Rossella Erra, per il marito Attilio Russo è stato un colpo di fulmine: lasciò l’ex per stare con lei

Qualche tempo fa la coppia è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e in quella occasione Rossella Erra si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con il marito. Ha fatto sapere che quando si sono conosciuti lui ha perso subito la testa e ha iniziato a corteggiarla, ma quando lei gli chiese se fosse già fidanzato lui disse di no. Solo dopo averla baciata Attilio Russo ha ammesso che era impegnato con un’altra donna da tre anni, per stare con lei però la lasciò subito.

Per anni i due hanno provato ad allargare la famiglia senza successo, in passato Rossella Erra ha rivelato che stava valutando la fecondazione assistita perché sognava davvero di diventare mamma. La giurata di Ballando con le stelle è rimasta incinta quando ormai non ci credeva più, Beatrice è arrivata in modo naturale e ha portato una gioia immensa nella loro vita, la sua nascita per lei è un miracolo.