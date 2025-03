Aurora Leone dei The Jackal è pronta a divertirsi nelle prove di Stasera tutto è possibile, il game show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai2. L’attrice e comica di origini campane sin da ragazzina sognava di lavorare nel mondo dello spettacolo; una passione quella per la recitazione che inizia davvero molto presto e che la porta giovanissima a mettersi alla prova al Teatro Civico 14 di Caserta. Nel 2016 decide di partecipare al concorso Campania Actor Studio, ma la grande svolta arriva qualche tempo dopo quando, a soli 19 anni, decide di presentarsi ai provini di Italia’s Got Talent. Con il monologo Quotidiana mente – una famiglia a pretesto, Aurora conquista tutta la giuria di giudici composta da Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Grazie al suo monologo arriva alla finale del programma dove si classifica al quinto posto, ma Italia’s Got Talent le apre le porte del mondo dello spettacolo, visto che poco dopo entra nel gruppo The Jackal.

Aurora Leone rivela: “vorrei un programma tutto mio”

A soli 25 anni Aurora Leone ha già fatto tantissime cose: basti pensare a programmi come “Pechino Express”, ma anche alle tante partecipazioni in programmi televisivi di grandissimo successo. “Ho cominciato molto presto grazie ai miei genitori” – ha dichiarato la comica dalla pagine di Vanity Fair, visto che a soli 17 anni si è ritrovata su un teatro di Caserta a recitare un suo monologo. Tutto questo grazie ai suoi genitori che hanno sempre creduto nei suoi sogni e nel suo talento. “Il merito è stato dei miei genitori, che mi hanno dato fiducia” – ha detto Aurora che da bambina guardava la tv e il Festival di Sanremo sognando un giorno di presentarlo. Tra i sogni nel cassetto c’era anche partecipare a X Factor, un sogno diventato realtà proprio quest’anno. Oggi Aurora sogna in grande e non ha paura di ammetterlo: “vorrei un programma tutto mio”.

Aurora Leone ha un fidanzato? Da Lorenzo Tronconi al presunto flirt con Fru

Parlando della sua vita privata e sentimentale sono davvero pochissime le informazioni trapelata, ma quello che sappiamo di certo che in passato ha avuto un flirt con Lorenzo Tronconi conosciuto proprio a Italia’s Got Talent. In diverse occasioni si è parlato di un flirt con il collega Fru, vero nome Gianluca Colucci, ma in realtà entrambi hanno sempre smentito sottolineando che tra loro c’è solo una grande amicizia!