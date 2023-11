Chi è Aurora Tropea, dama di Uomini e Donne/ Dalla difficile infanzia agli scontri nel dating show

Aurora Tropea, il percorso a Uomini e Donne

Riuscire ad emergere in un programma come Uomini e Donne non è facile; vivere il “centro studio” non è solo una questione di carattere, è una circostanza legata alla capacità di vivere relazioni sentimentali intense al di là dell’epilogo. Aurora Tropea in tal senso è protagonista da anni a 360°; proprio di recente ha tristemente preso atto della rottura con Marco Attanasio. Il cavaliere non era al suo stesso livello dal punto di vista emotivo e la liaison è dunque sfumata.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 novembre: Elena e Maurizio lasciano il programma?

La presenza di Aurora Tropea nel programma è caratterizzata non solo dalla ricerca dell’amore ma anche da costanti diatribe che chiamano in causa diversi protagonisti di Uomini e Donne. Non gliele mandano a dire Tina Cipollari e Gianni Sperti; in particolare il secondo si è trovato spesso e volentieri in disaccordo con la dama. Molti ricorderanno anche gli scontri con Gemma, così come le più recenti incomprensioni con Roberta Di Padua.

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza torna in studio con Ida Platano?/ La risposta dell'ex over alla tronista

Aurora Tropea e il toccante racconto della sua vita privata

Per meglio descrivere Aurora Tropea non basta menzionare i tratti salienti della sua longeva esperienza a Uomini e Donne. Molti sul web sono sempre a caccia di informazioni di carattere privato, ed ecco cosa si può scoprire in rete sul conto della dama. Come riporta TvBlog, la donna è originaria di Roma ed ha 51 anni; dal punto di vista professionale si occupa di mobili rimodernati e pare sia single da circa dieci anni.

“Essendo orfana e facendo restyling di mobili è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Il lavoro artigianale comporta molta fatica e spesso non è apprezzato”. Questo il racconto di Aurora Tropea – riportato dal portale – sul suo passato e presente riferiti alla sfera privata. “Di bei momenti ne ho avuti tanti: ai tempi, gestivo un solarium, sono stata fiera di me stessa perché sono riuscita a portarlo avanti per dieci anni”.

Alessandro Vicinanza: "L'addio a Ida Platano? Non mi sentivo..."/ La triste verità dell'ex Uomini e donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA