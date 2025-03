L’attrice Barbara De Rossi non è solo una donna di spettacolo, che può spaziare dal piccolo al grande schermo con grande facilità, ma è anche una donna e una mamma che ha cresciuto sotto l’ombrello dell’amore sua figlia Martina Tesanovic avuta dal ballerino e coreagrafo Branko Tesanovic: si sono sposati nel 1995 e si sono lasciati nel 2010. Un’unione molto forte e profonda, suo secondo matrimonio dopo quello avuto con l’operatore di macchina Andrea Busiri Vici (relazione durata due anni, dal 1988 al 1990).

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, chi sono ex mariti di Barbara De Rossi?/ “Uno di loro mi ha tradito"

Nata nel 1995, la figlia di Barbara De Rossi ha deciso di non intraprendere la carriera della madre, preferendo rimanere dietro le quinte, lontana dai riflettori. Infatti ha studiato Psicologia e oltre a essere legata alla madre, è legata anche al nuovo marito Simone Fratini.

Barbara De Rossi sulla figlia Martina Tesanovic: “Sono una mamma presente”

In una vecchia intervista a Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, l’attrice Barbara De Rossi aveva parlato del rapporto con la figlia Martina Tesanovic e dell’amore che le lega. “Sono una mamma presente” ha confessato lei, “e potrà sempre contare su di me”. È figlia unica, quindi non può contare sui fratelli, ma ha la fortuna di avere una madre che è presente senza essere soffocante.

Come sta Barbara De Rossi dopo il malore?/ "Mi sono ripresa: ecco cosa ho avuto"

Martina è stata testimone di nozze di sua madre durante il matrimonio con Simone Fratini. Tutti e tre hanno un rapporto davvero invidiabile, si vogliono bene, stanno bene quando si ritrovano attorno alla stessa tavola. Intanto la celebre attrice, nonché spesso ospite de La vita in diretta, ha fatto preoccupare per il suo malore, ovvero una labirintite molto forte che le ha fatto temere di morire. Per fortuna non è successo nulla di grave e ora sta bene ed è più serena. Oggi sarà ospite di Caterina Balivo nel suo salotto de La volta buona su Rai1.