Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica, il conduttore e comico amatissimo dal pubblico italiano. Un grande amore quello nato tra i due che, nonostante la differenza di età di 25 anni, fanno coppia fissa oramai dal 2008. Il primo incontro è avvenuto dietro le quinte di uno spettacolo teatrale; la scintilla è scoppiata sin da subito e poco dopo hanno cominciato a frequentarsi e conoscersi fino a quando è nato l’amore. Per Nino Frassica si tratta del secondo matrimonio, visto che in passato è stato legato alla ex moglie Daniela Conti.

Dal primo incontro al giorno del matrimonio sono trascorsi 10 anni fatti di conoscenza, ma anche convivenza visto che sono andati subito a vivere insieme. Nel 2018 la decisione di sposarsi con una cerimonia di matrimonio celebrata a Messina, città natale del comico.

Barbara Exignotis e Nino Frassica: il caso del gatto Hiro

Ma chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica? La donna in passato ha lavorato nel mondo del cinema a luci rosse con il nome di “Blondie”. Diverse le pellicole a cui ha partecipato fino alla decisione di cambiare settore passando prima al mondo della politica candidandosi a Milano. Successivamente è tornata a lavorare nel modo del cinema tradizionale e in teatro.

Barbara Exignotis è presente anche sui social dove si descrive come una hikikomori gattara, un termine giapponese che indica una abitazione giapponese di isolarsi da tutto e tutti trascorrendo buona parte del loro tempo in casa da soli. A questo termine hikikomori, la moglie di Nino Frassica ha aggiunto anche il termine gattara essendo una grandissima amante dei gatti. Proprio per il gatto Hiro la coppia è diventata popolare, visto che il gattino si è perso a Spoleto con la coppia che è arrivata a denunciare i vicini di casa convinti che fossero stati i vicini di casa responsabili della sua scomparsa.

