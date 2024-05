Chi è Barbara Foria, carriera e vita privata della comica napoletana/ I grandi successi tra tv e cinema

Chi è Barbara Foria, la carriera e i grandi successi in veste di comica

Attrice, conduttrice e comica, Barbara Foria è questo e molto altro e la sua ricca carriera tra teatro, televisione e radio lo dimostra alla perfezione. Ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, la comica napoletana classe 1975 ripercorrerà la sua carriera e, forse, si sbilancerà anche sulla sua vita privata sempre piuttosto riservata. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza a Napoli, ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo iniziando dall’arte comica e partecipando nel 2003 a diversi programmi tv.

Il primo vero grande successo arriva nel 2010, quando su Rai3 partecipa a Palco e retropalco; spinta dal boom professionale di quegli anni, nel 2012 entra a far parte del cast di Colorado su Italia1. L’anno successivo, nel 2013, debutta nel programma sportivo Cielo che gol! al fianco di Simona Ventura, in qualità di intervistatrice ed inviata, e con la conduttrice collabora anche nel 2017 nel programma Mediaset Selfie – Le cose cambiano.

Barbara Foria: la carriera tra radio, tv e cinema e la vita privata

Barbara Foria in carriera ha spaziato in differenti ambiti professionali, come il debutto in radio nel 2015 nel programma Chi c’è c’è, chi non c’è non parla di RTL 102.5, ma anche le esperienze da attrice per il piccolo e grande schermo. In televisione ha partecipato a fiction quali Un medico in famiglia e Un passo dal cielo, mentre al cinema ha recitato per Neri Parenti in Natale da chef del 2017, oltre ad essere stata diretta da Jerry Calà nel film del 2023 Chi ha rapito Jerry Calà?; inoltre, non ha mai abbandonato il suo amore per il teatro portando in scena numerosi spettacoli.

Sulla vita privata di Barbara Foria, invece, non si conoscono molte informazioni; sappiamo che la comica non è sposata e non ha figli e al momento sarebbe single. In passato, però ha avuto un’importante storia d’amore come raccontato in un’intervista a Vanity Fair del 2015: “Ho vissuto poco tempo fa una storia d’amore molto bella e per un attimo mi sono detta: “Forse con questo ci farei anche un figlio”. Ora che è finita dovrei congelare gli ovuli“.











