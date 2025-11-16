Chi è Barbara Hary, la ex compagna di Vittorio Sgarbi: i due si sono conosciuti per lavoro e poco dopo lei è rimasta incinta di Evelina

Si chiama Barbara Hary la ex compagna di Vittorio Sgarbi, madre della sua terza figlia, Evelina, nata nel 2000. La donna, sempre molto riservata, ha fatto parlare di sé di recente, per essersi schierata a difesa di Evelina nella querelle con il padre Vittorio Sgarbi. Barara, laureata in Scienze Medievali, lavora nel campo delle pubbliche relazioni e della comunicazione da molti anni. La mamma di Evelina nonché ex compagna di Vittorio Sgarbi proviene da una famiglia dell’aristocrazia tessile biellese: dunque una signora di buona famiglia che però non è mai piaciuta alla mamma di Vittorio Sgarbi, che ha sempre cercato di ostacolare la loro conoscenza.

Parlando appunto delle critiche e delle voci che giravano all’epoca su di lei, Barbara Hary a Verissimo ha raccontato: “Io ho scelto all’epoca di non espormi perché sono molto riservata. Ma è stato detto e fatto di tutto: giravano voci su di me. Hanno parlato di me come un’avventuriera, soprattutto la mamma. Forse perché Evelina è nata così, senza essere stata cercata”.

La storia tra Barbara Hary e Vittorio Sgarbi è stata particolare: i due, infatti, si sono conosciuti sul lavoro e proprio all’inizio della loro conoscenza, Barbara è rimasta incinta. Dunque, i due si sono effettivamente frequentati dopo la nascita della figlia, non cominciando mai una vera e propria storia d’amore.

La ex compagna di Vittorio Sgarbi ha rivelato: “Io Vittorio l’ho conosciuto sul lavoro, mi ha corteggiata e invitata a passare del tempo insieme. Ci siamo conosciuti e quasi subito è nata Evelina. Quindi noi praticamente ci siamo frequentati dopo la nascita di Evelina. Infatti lui lo diceva sempre, noi prima abbiamo fatto una figlia e poi ci siamo conosciuti. Ci vedevamo soprattutto quando veniva dalle mie parti, in Piemonte”.

