Non solo un campione indimenticabile, Totò Schillaci è stato un grande amore, ad esempio per Barbara Lombardo, sua seconda moglie, ospite oggi a Verissimo. Non ha nascosto il dolore per la sua morte per la malattia, la mancanza quotidiana con cui deve convivere. Ma è partita dal loro primo incontro, in un ristorante. “Vedeva in me una somiglianza con Anna Oxa, di cui era fan”. Dopo essersi persi di vista, si sono ritrovati, ma mantenendo le distanze: “Avevo paura di avere una relazione con lui e di soffrire. Ho fatto dei passi indietro ed è diventato un amico per me, siamo stati presenti nelle nostre vite”. Nel frattempo, Barbara Lombardo ha avuto un’altra relazione importante, da cui ha avuto un figlio, ma Totò Schillaci era nel suo destino, infatti quando nel 2011 erano di nuovo single è partito un “corteggiamento sfrenato” e alla fine si sono sposati.

Barbara Lombardo ha parlato a Verissimo anche della battaglia di suo marito Totò Schillaci contro il tumore. La diagnosi è arrivata dopo una colonscopia, che ha rilevato un cancro circoscritto. La chemioterapia e l’intervento non sono bastati. “Aveva paura di morire, di lasciarmi da sola. Questo lo faceva stare male, aveva questi pensieri negativi”. Lei ha quindi provato a dargli coraggio per fargli affrontare la malattia, tanto che hanno partecipato a Pechino Express, poi però il male si è ripresentato in maniera più aggressiva e le condizioni di Totò Schillaci sono precipitate. (agg. di Silvana Palazzo)

CHI È BARBARA LOMBARDO, “IL CUORE DI TOTO’ NON VOLEVA SPEGNERSI PER I SUOI…”

Chi è Barbara Lombardo, seconda moglie di Totò Schillaci oltre che vedova dell’ex calciatore ed eroe delle ‘Notti magiche’ di Italia ’90? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo”, nel salotto televisivo più in vista delle reti Mediaset, si ricorderà l’attaccante scomparso lo scorso settembre a soli 59 anni per via di un male incurabile attraverso le emozioni e la carrellata di ricordi che proporrà la sua ultima consorte e che, già negli ultimi tempi, aveva avuto modo di raccontare della malattia del suo Salvatore e di come l’avevano affrontata assieme ai tre figli, nati tuttavia nel corso del precedente matrimonio e di un’altra relazione del classe 1964 originario di Palermo. Qui intanto accendiamo i riflettori su Barbara Lombardo e com’è entrata nella vita di Schillaci.

Per raccontare chi è Barbara Lombardo, seconda moglie di Totò Schillaci, dobbiamo ripercorre brevemente la vita sentimentale dell’attaccante siciliano che aveva spopolato nel campionato italiano a cavallo tra la fine degli Anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, diventando il simbolo di una Nazionale bella e sfortunata nel campionato del mondo casalingo del 1990 (ma di questo parliamo più nel dettaglio in un altro articolo che ripercorre la vita e la carriera della guizzante punta dagli iconici occhi sgranati che tutti avevano imparato a conoscere). Il calciatore che aveva vestito le maglie di Messina, Juventus e Inter, prima di chiudere la carriera in Giappone, era stato sposato prima con Rita Bonaccorso, nel 1987, e dalla loro relazione erano nati Mattia e Jessica, mentre Nicole, la più piccola di casa, era arrivata durante la breve relazione con una donna di nome Prisca.

LA SECONDA MOGLIE DI SCHILLACI, “LA SCINTILLA TRA NOI? GRAZIE A UN’AMICA CHE…”

Scoprendo chi è Barbara Lombardo, seconda moglie di Totò Schillaci, arriviamo così al 2012, l’anno in cui l’oramai ex calciatore portava all’altare la modella, a distanza di diversi anni dalla separazione dalla prima consorte (1995). I due, tuttavia, avevano deciso di non avere per scelta altri figli (“Lui ha cresciuto e amato anche mio figlio Alberto come fosse il suo”), dando comunque vita a una famiglia allargata che comprendeva i tre ragazzi nati da due precedenti relazioni e pure la stessa Rita Bonaccorso, con cui Barbara è stata vicina davanti alla bara dell’uomo che hanno amato entrambe. “Il suo cuore non voleva spegnersi, per me e i nostri quattro figli” aveva raccontato la Lombardo al ‘Corriere della Sera’ all’indomani del funerale celebrato dopo la morte di Totò lo scoro 28 settembre.

E nel corso di quella intervista abbiamo potuto scoprire qualcosa di più su chi è Barbara Lombardo, seconda moglie di Totò Schillaci, e gli ultimi momenti di vita dell’attaccante palermitano, stroncato dalla recidiva di un tumore al colon contro cui lottava oramai da qualche tempo. “Rita sta qui, accanto alla bara con me… Condividiamo un dolore grande, nel rispetto reciproco” aveva raccontato durante quei giorni la compagna di Salvatore e ripercorrendo poi anche le tappe del loro amore. “Noi abitavamo insieme già un anno prima, poi il miracolo… Eravamo amici da tempo, ma la nostra amica Giusy che consideriamo una sorella, ha fatto scattare la scintilla” aveva rivelato Barbara, accennando all’inizio della storia che li aveva anche portati a partecipare nel 2023 a “Pechino Express”, un’esperienza scelta per “riprendere la vita in mano, c’erano già state le due operazioni e ci siamo detti: ‘Ma sì, partiamo e godiamoci l’avventura’…”.