Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi, chi è? Imprenditore tedesco, è dal 2023 al fianco della conduttrice televisiva. Preso le nozze?

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, che ha tenuto banco sulle copertine del gossip per mesi e mesi, Ilary Blasi ha trovato nuovamente l’amore. La separazione con l’ex marito non è stata affatto pacifica e i due, a lungo, si sono rimpallati a vicenda le responsabilità della fine della loro storia d’amore. Tradimenti, accuse, assenze: insomma, pare proprio che le cose non siano finite bene tra Francesco e Ilary. Lei, dopo l’addio a Totti, ha trovato però nuovamente l’amore (come d’altronde aveva fatto anche lui). Si chiama Bastian Muller il nuovo fidanzato di Ilary Blasi, al quale la conduttrice si è legata nel 2023. Ma chi è e che mestiere fa?

Ilary Blasi, chi è: le prime pubblicità a tre anni/ Negli anni vari programmi di successo

Sono un po’ controverse le informazioni che riguardano il fidanzato di Ilary Blasi, che non sarebbe un ricco rampollo come veniva descritto inizialmente. Bastian Muller, infatti, avrebbe sì un’azienda di famiglia ma non così redditizia. Per questo avrebbe svolto a lungo il mestiere di “maggiordomo”, aiutando le clienti di un hotel con lo shopping e con la lingua tedesca. Dunque, un ritratto diverso da quello fatto inizialmente sul fidanzato di Ilary Blasi, comunque imprenditore tedesco.

Alvin, il rapporto con Ilary Blasi e la malattia all'Isola dei famosi/ Dopo il primo anno voleva mollare

Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi: la proposta di nozze sul lago di Como

“Mi rende molto felice, sto bene. La nostra vita di coppia è molto bilanciata, mi fa sentire sicura” ha spiegato Ilary Blasi parlando della storia d’amore che da due anni ormai la lega a Bastian Muller, l’uomo che ha scelto come compagno dopo l’addio a Francesco Totti. I due si mostrano sempre molto innamorati tra un viaggio e l’altro, portando il loro amore in giro per il mondo. Una storia che dunque sembra poter durare ancora a lungo, tanto che Bastian avrebbe anche chiesto a Ilary di sposarlo nel corso di un romantico viaggio sul lago di Como.