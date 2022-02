Chi è Beatrice Grannò/ Vita privata e curiosità dell’attrice di “Doc-Nelle tue mani”

Chi è l’attrice Beatrice Grannò? La carriera

Tra le attrici che stanno trovando popolarità grazie a “Doc-Nelle tue mani” c’è Beatrice Grannò, che nella celebre fiction Rai interpreta Carolina Fanti e oggi è ospite oggi di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. Di lei si sa che vive a Roma, città che le ha dato i natali, il 6 maggio 1993, sotto il segno del Toro. Ha studiato musica e recitazione anche a Londra, entrando a far parte di una compagnia teatrale e non solo. Tra il 2013 e il 2016 ha studiato presso la “East 15 Acting School”. Il debutto nel piccolo schermo risale al 2013, quando Beatrice ottenne il ruolo di Valentina in “Don Matteo 9”, la celebre fiction Rai con Terence Hill. Nel 2018 ha poi preso parte a un’altra fiction, “Il capitano Maria”, interpretando Luce. Nel 2019, invece, ha partecipato al film “Tornare”.

È tuttavia nel 2020 che Beatrice Grannò ottiene un ruolo assai importante, quello della figlia di Andrea Fanti in “Doc-Nelle tue mani”, il personaggio interpretato da Luca Argentero. Nella prima stagione il suo personaggio ha avuto un ruolo importante, che si è poi ampliato nella seconda, quando Carolina entra a far parte del team degli specializzandi dell’ospedale Ambrosiano. La serie tv sta catturando l’attenzione di milioni di telespettatori, riscuotendo un successo straordinario.

Beatrice Grannò, la vita privata dell’attrice di “Doc-Nelle tue mani”

Della carriera di Beatrice Grannò si hanno informazioni dettagliate, ma lo stesso non si può dire della sua vita privata. L’attrice è infatti piuttosto riservata e difficilmente lascia trapelare dettagli personale dal set. Non si sa, ad esempio, se è single o fidanzata, un dubbio che attanaglia i fan più accaniti! Si hanno, tuttavia, alcune informazioni sulle sue passioni e hobby. Ad esempio, è appassionata di danza contemporanea, clowning e pattinaggio artistico.

L’attrice, inoltre, è molto brava a suonare il pianoforte, percussioni, chitarra e ukulele e a cantare… una vera e propria artista poliedrica! Beatrice ha poi recitato anche nel film tv “Enrico Piaggio – Un sogno italiano” e “Mi chiedo quando ti mancherò”: grazie a quest’ultima pellicola ha vinto la prima edizione del Premio RB Casting come Miglior giovane interprete Alice nella città al Roma Film Festivl 2019. Il suo profilo Instagram vanta oltre 50 mila follower, e l’attrice condivide spesso scatti che la ritraggono mentre è intenta a dedicarsi alla musica, la sua grande passione, e al lavoro che le ha cambiato la vita, quello di attrice.

