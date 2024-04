Chi è Beatrice Niederweiser, moglie di Red Canzian/ Lei: “Io complimenti ne faccio pochi, però…”

Red Canzian ed i Pooh, saranno ospiti domenica 7 aprile a Domenica in e parleranno del loro nuovo tour estivo in giro per l’Italia, dal titolo “Pooh, amici per sempre Estate 2024“. Visti gli impegni dei cantanti, tprobabilmente anche la moglie di Red Canzian, Beatrice Niederwieser, trascorrerà l’estate in giro per l’Italia.

Beatrice Niederwieser, dal 2000, è non solo la moglie di Red Canzian ma anche la sua più grande sostenitrice. Nata in Germania, Beatrice sin da piccola ha coltivato una grande passione per la musica, in particolare per il pianoforte e questa sua sensibilità artistica l’ha portata negli anni a sostenere il figlio Phil Mer, batterista di successo, nato nel 1982 da una sua precedente relazione. Anche Red, prima di conoscere Beatrice, era stato innamorato di un’altra persona (Delia Gualtiero) ma nonostante ciò, i due si sono innamorati ben 10 anni prima del 2000 e da allora non si sono più lasciati. Beatrice è una donna molto riservata, non è attiva sui social e infatti ha conosciuto Red Canzian solo grazie alcuni amici in comune; il giorno del loro primo incontro, Red e Beatrice hanno capito di avere molte cose in comune, oltre alla passione per la musica e col tempo lei è anche diventata la musa ispiratrice del cantante.

La storia d’amore e la prima intervista a Beatrice Niederweiser

Negli anni, Red Canzian e la moglie Beatrice Niederweiser hanno anche creato dei progetti lavorativi insieme, si sono occupati di uno spettacolo teatrale che aveva come tematica principale proprio l’amore e nel frattempo Beatrice ha scelto di affiancare il marito in alcune interviste televisive, lasciando da parte la sua riservatezza.

A Oggi è un altro giorno, Red, parlando della moglie, ha dichiarato: “L’ho conosciuta nell’1982 ed è venuta a vivere con me nel 92. La prima volta che l’ho vista ero a Corvara con degli amici, non avevo una grande passione per gli scii e in quel periodo entrambi eravamo anche sentimentalmente impegnati, eppure penso sia scattato qualcosa. Era bella come il sole. Per me lei è tutto, è un riferimento”. Anche Beatrice, intervistata da Serena Bortone, spese alcune parole per il cantante: “Anche io fui colpita da lui, aveva i capelli lunghi, la giacca di pelle. Io lo guardavo in televisione, poi quando siamo diventati una coppia, non ho mai partecipato a interviste televisive perché era lui l’artista. Mi sono innamorata di lui piano piano, è stata una cosa progressiva, mi sono innamorata del suo modo di essere, di corteggiare, di darsi, di farmi i complimenti. Io complimenti ne faccio pochi però se dico ‘sei stato bravo’, per me vale tanto. La nostra all’inizio era come un’amicizia, poi lui nell’ultimo periodo la cosa ha accelerato, lui aveva bisogno di me e io di lui”.

