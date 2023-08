Chi è Beatrice Vendramin, presunta nuova fidanzata di Stefano De Martino/ “Una Belen bionda e più giovane”

Beatrice Vendramin è la nuova fidanzata si Stefano De Martino? Chi è

Non si arrestano le indiscrezioni che hanno per protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Pare non ci siano più dubbi sul fatto che i due si siano nuovamente lasciati, una notizia che lascia spazio a molte voci, come quelle della nuova presunta fidanzata del conduttore. Lei sarebbe Beatrice Vendramin, e la vicinanza a Stefano sarebbe confermata da alcuni indizi. Per ora ci sarebbe solo un audio, in un video di De Martino, in cui una voce che non è quella della moglie lo chiama “amore”. A chi appartiene? A tirare in ballo Beatrice è stato Fabrizio Corona, che oltre a confermare la crisi tra Belen e Stefano, ha aggiunto: “Stefano De Martino starebbe con Beatrice Vendramin, una sorta di Belen, più giovane, in versione bionda”.

Intanto Novella 2000, diretto da Roberto Alessi, ha aggiunto altri particolari sulla nuova presunta fiamma di Stefano De Martino: “Influencer (un milione di follower su Instagram), modella, attrice (Non dirlo al mio capo 2), già teen idol nella sitcom Disney Alex & Co., lavora da quando aveva 4 anni. Bea non è nuova a “storie famose”: è stata legata al rapper Fred De Palma e all’attore Giacomo Giorgio. Se fa parte, come Stefano, della categoria “o famoso o niente”, Stefano è l’ideale”.

Beatrice Vendramin, prima di Stefano De Martino c’era Fred De Palma

Ricordiamo che Beatrice Vendramin è stata fidanzata per quattro anni con il cantante Fred De Palma. La relazione è terminata un anno fa con la Vendramin che attraverso i social spiegava: “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”.

