Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino/ Ilary la invierà sull’Isola dei Famosi come concorrete?

Chi è Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino

Beatriz Marino è l’ex fidanzata del concorrente dell’Isola dei Famosi Roger Balduino. Qualche settimana fa è apparsa nello studio di Ilary Blasi creando una situazione di gelo tra Roger ed Estefania. A quanto pare, poco prima di entrare all’interno del Reality, il modello brasiliano frequentava ancora Beatriz Marino, pur non avendo una relazione stabile insieme a lei, ed erano in buoni rapporti. Da come si presenta in studio, capiamo subito che Beatriz oltre ad essere una bellissima ragazza, è anche tenace e molto schietta.

Roger Balduino ha mentito sul figlio?/ "Endrick non è il figlio", lo scoop di…

E’ coetanea di Roger e dal suo accento possiamo dedurre che anche lei abbia origini brasiliane. Attualmente la ragazza vive a Milano e pare avere un ottimo rapporto con la famiglia di Roger, con cui era andata in vacanza poco prima dell’inizio del reality. Non sappiamo per certo che lavoro faccia ma da quel che traspare dal suo profilo Instagram, proprio come Roger ed Estefania, anche lei fa la modella. Beatriz Marino era stata chiamata nello studio dell’Isola dei Famosi per fare chiarezza sul suo rapporto con Roger, ma forse le cose non sono andate proprio come si aspettava.

Beatriz Marino concorrente dell'Isola dei Famosi 2022?/ Parte per Roger, ma...

Beatriz Marino, le dichiarazioni su Roger Balduino e la proposta di Ilary Blasi

La prima volta che Beatriz Marino venne presentata nello studio dell’Isola dei Famosi in qualità di ex di Roger Balduino, tutti si aspettavano che potesse fare chiarezza riguardo al loro rapporto. Quello che avvenne invece andò contro le aspettative della modella, in quanto Roger negò buona parte delle sue dichiarazioni. La modella aveva spiegato che lei e l’isolano avevano avuto una relazione seria e piena di passione, circa un anno fa questa relazione era giunta a termine, eppure i due continuavano a vedersi, uscire e condividere momenti di intimità. La ragazza quindi, non si sente parte del passato di Roger, ma del suo presente, poiché sostiene che una serie di eventi e il modello stesso l’hanno sempre portata a pensare ad un possibile ritorno insieme.

Roger Balduino piange per il figlio Endrick/ "Sono lontano da lui, mi sento in colpa"

Roger ha negato tutto, sostenendo che tra loro c’era solo un’amicizia e che attualmente il suo intento è quello di viversi a pieno Estefania. L’isolana ha creduto alle parole di Roger e nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, aveva detto a Beatriz: “A me dispiace se tu sei ancora innamorata di lui, ma io non posso farci niente”. Per Beatriz Marino l’isolana ha peccato di “poca sorellanza” nei suoi confronti ed è convinta che Roger tornerà da lei. Vista la situazione, Ilary Blasi le ha detto: “Se sei sicura che sceglierà te, ti mando in Honduras”; conoscendo il carattere della conduttrice, chissà se questo non accadrà realmente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA