Chi è Benedetta, figlia di Marco Balestri/ Il “mistero” sulla ex moglie

Benedetta, unica figlia di Marco Balestri: l’identità dell’ex moglie del conduttore

Il pubblico televisivo è abituato ad apprezzare format e trasmissioni idolatrando principalmente coloro che rivestono il ruolo della conduzione. Meno spesso viene dato il giusto merito agli addetti ai lavori e in particolare a coloro che mettono la firma su quei progetti. Marco Balestri è senza dubbio tra gli autori televisivi di maggior successo; capace di portare sulle reti mediaset alcuni dei programmi ancora oggi più apprezzati e seguiti. Il suo talento si è diversificato in più campi, salvo allontanarsi negli ultimi anni dalla vita pubblica.

Il grande successo televisivo di Marco Balestri ha chiaramente acceso i riflettori anche su aneddoti e retroscena riferiti alla sua vita privata e sentimentale. Sui social sono tanti gli utenti alla ricerca di informazioni, ma l’autore e conduttore TV ha sempre mantenuto un profilo basso oltre che il massimo riserbo sulla sua sfera privata. Non a caso, nonostante sia noto che abbia una figlia di nome Benedetta – tra l’altro attiva da anni nel medesimo settore – non sono reperibili informazioni relative alla sua ex moglie. Ad oggi, Marco Balestri pare sia single e non sussistono voci e rumors su ipotetiche nuove relazioni.

Benedetta, dal rapporto con il padre Marco Balestri all’attività nel mondo dello spettacolo

Come anticipato precedentemente, a dispetto del “mistero” sull’ex moglie di Marco Balestri, note sono invece alcune curiosità sulla sua unica figlia Benedetta. In una recente intervista rilasciata al programma Nei tuoi panni, il conduttore televisivo ha raccontato in prima persona la bellezza del rapporto con sua figlia a dispetto della sofferta separazione. “Un grandissimo amore… Mi sono separato che lei era piccola e quindi ce l’ho avuta tanto, ho rifiutato parecchie occasioni di lavoro per stare pi vicino a lei“.

Benedetta – unica figlia di Marco Balestri – si appresta a raggiungere la soglia dei 30 anni ed ha già maturato una discreta gavetta nel mondo dello spettacolo sulla scia paterna. La giovane gestisce infatti un’agenzia di produzione e formazione per il mondo dello spettacolo, attività che anche a detta del padre le porta via molto tempo e impegno. “Oggi lei è molto impegnata e lavora molto, vorrei vederla più spesso ma lei è sempre di corsa“.











