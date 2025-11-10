Chi è Benedetta Stocchi e perché è finita al centro di tante polemiche nella Casa del Grande Fratello 2025? Tutto sulla gieffina

Benedetta Stocchi è una delle grandi protagoniste del Grande Fratello 2025, e non sempre per sua volontà. Il pubblico del reality in questi giorni l’ha conosciuta soprattutto per la sua amicizia speciale con Domenico D’Alterio, che ha scatenato l’ira di Valentina, la fidanzata del gieffino. Ma cosa sappiamo di Benedetta e della sua vita privata?

Benedetta è nata il 14 dicembre 2001 e ha quasi 24 anni. È originaria di Nemi, un borgo dei Castelli Romani, e lavora nell’attività di famiglia. I genitori hanno infatti una salumeria e lei lavora al bancone, con grande passione, definendosi simpaticamente “la norcina più bella d’Italia”. E infatti proprio la moda è un’altra passione della gieffina, tanto che ha partecipato anche a concorsi di bellezza, vincendo la fascia di Miss Nemi 2017.

Perché Benedetta Stocchi è finita al centro della polemica al Grande Fratello 2025

Su Instagram, potete seguire Benedetta sul profilo stocchi_benedetta. Parlando invece di vita amorosa, al momento la concorrente del Grande Fratello è single. Nella Casa, è finita al centro di un’accesa polemica a causa della sua amicizia con Domenico: i due sono apparsi molto vicini, e spesso si sono lasciati andare anche a gesti molto affettuosi che hanno fatto infuriare la fidanzata del napoletano. Valentina ha infatti avuto più di un confronto con Benedetta, entrando direttamente nella Casa per mettere dei paletti tra i due, imponendo un veto e proprio divieto al compagno. Divieto che lui ha però infranto negli ultimi giorni, riallacciando i rapporto con Benedetta Stocchi e riavvicinandosi a lei. Il che ha riacceso nuovamente la questione triangolo al Grande Fratello.