E’ nato l’amore tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, i due ex ballerini di Amici di Maria De Filippi. Dopo una serie di tira e molla ed inscrizioni, finalmente sono usciti alla scoperto confermando di essere innamorati. Da tempo si parlava di una possibile simpatia tra i due nata proprio tra i banchi di scuola di Amici, ma nessuno dei due aveva mai confermato o tantomeno ufficializzato la cosa. La conferma è arrivata da pochissimo da Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici, che è pronto a raccontare proprio con la fidanzata Benedetta Vari come è nato il loro amore negli studi di Verissimo.

Prima di scoprire cosa riveleranno insieme, Mattia in una intervista rilasciata alla stampa si è sbottonato su Benedetta rivelando: “con lei sto bene, condividiamo la stessa passione per la danza”. Sicuramente l’amore per il ballo è stato un collante importante per i due, ma la loro complicità è stata sempre sotto gli occhi di tutti!

Chi è Benedetta Vari, la fidanzata di Mattia Zenzola di Amici

Ma chi è Benedetta Vari, la ex ballerina di Amici di Maria De Filippi? Nata a Colleferro, in provincia di Roma, Benedetta è diventata popolare al grande pubblico la scorsa stagione quando è entrata da allieva nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è stata fortemente voluta da Raimondo Todaro e proprio durante l’esperienza di Amici ha conosciuto Mattia Zenzola con cui oggi è felicemente fidanzata. Una complicità nata tra i due, complice anche la passione per le danze latinoamericane che li ha portati a condividere in diverse occasioni il palcoscenico durante il serale.

Anche una volta terminato il programma, Mattia e Benedetta hanno continuato a ballare insieme e a sentirsi fino a quando tra i due è nata la scintilla. Una passione che la coppia è pronta a raccontare per la prima volta nella nuova puntata di Verissimo!